"Похолодання - зовсім близько": що буде з погодою в Україні найближчими днями

Вже завтра - у вівторок, 23 вересня - в деяких регіонах України з'явиться "тенденція до похолодання".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди завтра

Згідно з інформацією експерта, впродовж вівторка, 23 вересня, погода в Україні в цілому "ще побуде тепла, суха та сонячна".

Температура повітря, за словами Діденко, становитиме впродовж дня +24+29 градусів за Цельсієм.

"У Києві 23-го вересня очікується чудова погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів", - додала синоптик.

Тим часом тенденція до похолодання завтра з'явиться:

на північному заході;

на Волині;

у Рівненській області.

"Там температура повітря вже очікується нижчою, +19+22 градуси й навіть пройде дощ. Отой, від атмосферного фронту із заходу - карта внизу", - поділилась Діденко.

Атмосферний фронт із заходу (карта: facebook.com/tala.didenko)

Вона нагадала також, що сьогодні - день осіннього рівнодення.

"Вже ось-ось ночі довшатимуть, ми будемо скаржитися на забагато темряви, на холод, дощі, тумани... Все це буде, але не скоро... Бо ще попереду багато осені, і день ще яскравий і красивий, і сонце є, і холод хоча й підбирається, проте ще ж буде жовтень", - зауважила спеціаліст.

Що буде з погодою в Україні в середу

Із середи, 24 вересня, "розпочнеться більш маштабне похолодання, яке охопить поступово всю Україну".

Діденко зауважила, що дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи.

"До України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним. Проте похолодання - зовсім близько", - наголосила експерт.

Вона уточнила, що "після +25+27 градусів тепла прийдуть в Україну +13+17 градусів".

"Не змерзніть і сьогодні-завтра продуктивно грійтеся на чудовому сонечку", - підсумувала синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)