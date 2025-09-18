Мороз в сентябре? На высокогорье Карпат температура упала ниже нуля (фото)

Сегодня утром на высокогорье Карпат погода была туманной. При этом температура воздуха упала до минус 2 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходило на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 18 сентября 2025 года на горе Поп Иван Черногорский погода была облачной и туманной.

Ветер - северо-западный, 8 м/с.

"Температура воздуха -2°C", - сообщили украинцам.

Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Прогноз погоды в Ивано-Франковске и области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 18 сентября погода в городе Ивано-Франковск и по области - с переменной облачностью. Без существенных осадков.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем местами вероятны порывы до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха днем ожидается такой:

по городу - 18-20°C;

по области - 15-20°C;

в высокогорье Карпат - 10-15°C.

"Медико-метеорологические условия первого типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в регионе на 18 сентября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)