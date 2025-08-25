Минусовая температура в августе: на Буковине зафиксировали заморозки (фото)

Сегодня, 25 августа, в горном селе Верхние Яловичоры (или Верхний Яловец) в Селятинской общине Вижницкого района Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию сообщества Новоселиччины Novosgram в Facebook.

Что известно о заморозках в буковинском селе

Украинцам рассказали, что о минусовой температуре в буковинском селе Верхние Яловичоры сообщил глава Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук (опубликовав в социальных сетях соответствующие фото).

Машины, здания и растительность - покрыты инеем (фото: facebook.com/novoselitsagram/Валерій Полянчук)

"Как-то немного рановато мороз, потому что в последние времена было тепло", - отметил чиновник в своем посте.

В то же время мужчина вспомнил, как в его детстве с наступлением поры идти в школу "покойная бабушка накрывала цветы, чтобы не замерзли, чтобы на первый звонок были на праздник".

"Что имеем, то имеем, за все слава Богу", - добавил Полянчук.

Согласно информации некоторых местных пабликов, столбики термометров в Верхних Яловичорах утром 25 августа опускались до -4-5 градусов по Цельсию.

Какую погоду прогнозировали в области на сегодня

По данным Черновицкого областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 25 августа по области предполагается погода с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер - западной четверти, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидалась 6-11 градусов тепла, тогда как в горах прогнозировали 1-6 градусов выше нуля.

На день понедельника в Черновицкой области прогнозировали 16-21°C.

Прогноз погоды по Черновицкой области на 25 августа (скриншот: facebook.com/ChernivtsiHMC)