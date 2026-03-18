Погода завтра ухудшится: украинцев предупредили о похолодании и опасности на дорогах

14:30 18.03.2026 Ср
3 мин
Ночью местами может быть даже мокрый снег
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра заметно ухудшится (фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Завтра Украину накроет облачная и влажная воздушная масса. Температура воздуха при этом ощутимо снизится в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где завтра будет теплее всего

Согласно информации эксперта, погода в Украине в течение четверга, 19 марта, будет преобладать холодная.

Диденко уточнила, что в среднем температура воздуха завтра ожидается такая:

  • ночью - от 0 до 4 градусов тепла;
  • днем - около 4-8 градусов со знаком плюс.

Несколько теплее 19 марта может быть:

  • на востоке Украины;
  • на юго-востоке;
  • на Волыни.

Там воздух в течение дня может прогреться до 8-12 градусов по Цельсию.

Чего ждать от осадков

Диденко сообщила, что завтра в большинстве областей Украины будет преобладать облачная влажная воздушная масса.

"Видимость снизится. Водители, будьте внимательнее", - подчеркнула она.

Метеоролог добавила, что местами - будет выпадать дождь.

"А ближайшей ночью и завтра утром - возможен мокрый снег", - уточнила специалист.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве завтра ожидается небольшой дождь. Ночью - местами с мокрым снегом.

"Температура воздуха после холодной ночи (около нуля) в течение дня четверга поднимется до скромных +5 градусов", - рассказала Диденко.

Она отметила также, что в ближайшие дни будет прохладно.

"Сегодня-завтра - холоднее всего, а потом понемногу будет теплеть. А как раз с 23-го марта температура воздуха ощутимо повысится", - поделилась синоптик.

Прогноз погоды на 19 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что такое атмосферный фронт окклюзии

В завершение Диденко сообщила, что эта неделя предшествует Всемирному дню метеоролога, поэтому она решила напомнить людям, что такое "атмосферный фронт окклюзии".

"Это фактически объединенные холодный и теплый атмосферные фронты", - сообщила эксперт.

Она объяснила, что фронт окклюзии образуется тогда, когда холодный фронт (с тяжелым холодным воздухом) догоняет медленный теплый фронт.

"Теплый воздух вытесняется и поднимается в верхние слои тропосферы", - добавила Диденко.

При этом погода в зоне фронта окклюзии обычно - облачная и влажная, наблюдаются осадки.

"Образование фронта окклюзии - фактически признак старения циклона, сопровождается облачностью, дождями или снегом, это свидетельствует о том, что циклон выдыхается", - констатировала метеоролог.

