Погода завтра ухудшится: украинцев предупредили о похолодании и опасности на дорогах
Завтра Украину накроет облачная и влажная воздушная масса. Температура воздуха при этом ощутимо снизится в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где завтра будет теплее всего
Согласно информации эксперта, погода в Украине в течение четверга, 19 марта, будет преобладать холодная.
Диденко уточнила, что в среднем температура воздуха завтра ожидается такая:
- ночью - от 0 до 4 градусов тепла;
- днем - около 4-8 градусов со знаком плюс.
Несколько теплее 19 марта может быть:
- на востоке Украины;
- на юго-востоке;
- на Волыни.
Там воздух в течение дня может прогреться до 8-12 градусов по Цельсию.
Чего ждать от осадков
Диденко сообщила, что завтра в большинстве областей Украины будет преобладать облачная влажная воздушная масса.
"Видимость снизится. Водители, будьте внимательнее", - подчеркнула она.
Метеоролог добавила, что местами - будет выпадать дождь.
"А ближайшей ночью и завтра утром - возможен мокрый снег", - уточнила специалист.
Что будет с погодой в Киеве
В Киеве завтра ожидается небольшой дождь. Ночью - местами с мокрым снегом.
"Температура воздуха после холодной ночи (около нуля) в течение дня четверга поднимется до скромных +5 градусов", - рассказала Диденко.
Она отметила также, что в ближайшие дни будет прохладно.
"Сегодня-завтра - холоднее всего, а потом понемногу будет теплеть. А как раз с 23-го марта температура воздуха ощутимо повысится", - поделилась синоптик.
Прогноз погоды на 19 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Что такое атмосферный фронт окклюзии
В завершение Диденко сообщила, что эта неделя предшествует Всемирному дню метеоролога, поэтому она решила напомнить людям, что такое "атмосферный фронт окклюзии".
"Это фактически объединенные холодный и теплый атмосферные фронты", - сообщила эксперт.
Она объяснила, что фронт окклюзии образуется тогда, когда холодный фронт (с тяжелым холодным воздухом) догоняет медленный теплый фронт.
"Теплый воздух вытесняется и поднимается в верхние слои тропосферы", - добавила Диденко.
При этом погода в зоне фронта окклюзии обычно - облачная и влажная, наблюдаются осадки.
"Образование фронта окклюзии - фактически признак старения циклона, сопровождается облачностью, дождями или снегом, это свидетельствует о том, что циклон выдыхается", - констатировала метеоролог.
