Потеплеет ли в Украине до конца недели? Синоптики говорят о ночных морозах, но есть и хорошие новости

После почти летних показателей прошлой недели синоптическая ситуация в Украине становится более весенней. Ночные "минусы" март еще не отпускает, а солнце может прогревать разные области неравномерно.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное: Температурный контраст : пока в одних областях днем может быть лишь +2°C, другие прогреются до весенних +13°C.

: пока в одних областях днем может быть лишь +2°C, другие прогреются до весенних +13°C. Ночной режим : столбики термометров будут падать ниже нуля, однако "заморозками" это сейчас не называется.

: столбики термометров будут падать ниже нуля, однако "заморозками" это сейчас не называется. Возвращение к норме : на самом деле "мартовское похолодание" - никакая не аномалия.

: на самом деле "мартовское похолодание" - никакая не аномалия. Локальные осадки : в отдельные дни в некоторых областях вероятен небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом).

: в отдельные дни в некоторых областях вероятен небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом). Прогноз на выходные: в конце недели температура воздуха снова начнет несколько повышаться.

Можно ли сказать, что на нас "надвигаются заморозки"

– Понятие "заморозки" мы еще не используем.

Потому что "заморозки" (когда температура опускается ниже нуля) - используется тогда, когда уже весной началась активная вегетация. И вот это снижение температуры ниже нуля представляет опасность для растений.

Тогда это явление - такое снижение температуры - называется "заморозки".

Сейчас еще активной вегетации у нас не началось по территории Украины. Поэтому если и будет температура снижаться ниже нуля, то это все будут будут просто морозы.

Где и когда вероятны осадки в ближайшее время

– В целом в ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине будет настраиваться на такое, незначительное похолодание.

Его будут обусловливать погодные процессы с востока и северо-востока. Оттуда будет поступать к нам более прохладный воздух.

Поскольку в атмосфере будет преобладать поле высокого давления, то и погода будет соответствующей. В большинстве областей, в принципе, остается она без осадков.

Однако завтра (17 марта, - Ред.) на востоке, а днем - и на юго-востоке страны, на Закарпатье и в Карпатах - ждем местами небольшой дождик. Может быть.

Дождей в ближайшее время почти не будет (инфографика: РБК-Украина)

18 марта - на Левобережье местами тоже рассчитываем на небольшой дождь. Ночью - только ночью - кое-где он может сочетаться с мокрым снегом.

Но это - достаточно локальные такие могут быть процессы. За счет того, что атмосферные фронты с юго-востока немного будут цеплять наше Левобережье.

Как именно изменится температура воздуха

– Ночная температура при такой синоптической ситуации остается у нас от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза для всей территории... От облачности это будет зависеть.

Днем у нас теплее всего будет на западе и юго-западе страны.

А вот холоднее всего - на северо-востоке (+2+7°C вот эти следующие два дня будет).

Если по показателям, то в пределах от 4 до 11 градусов тепла в дневные часы (будет в среднем по Украине в ближайшие дни, - Ред.).

Запад, юго-запад страны - до +13°C теплее всего там может быть.

19 числа также еще, в принципе, более прохладная (погода ожидается, - Ред.) 5-10°C в большинстве регионов страны.

Погода в Украине ожидается "контрастная" (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой ближе к концу недели

– В дальнейшем, уже начиная с 20 марта (ведь эти трое суток - такая, однообразная больше погода) у нас в южной части, в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье - местами может быть небольшой дождь.

Ночью - местами с мокрым снегом может сочетаться.

Но остальная территория опять же остается без осадков. В принципе, как и в предыдущие дни.

Потому что поле повышенного атмосферного давления продолжает формировать нашу синоптическую ситуацию.

И температура также существенных изменений не претерпит. Даже немного будет выше в дневные часы. Уже +6+12 в большинстве регионов.

Между тем ночная температура все же остается стабильной - от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Укладывается ли март в климатическую норму

– Вообще можно сказать, что вот такие показатели, которые будут в течение этой недели, хотя и ниже, чем были у нас в течение предыдущей недели, но они как бы и являются климатической нормой для марта.

Потому что то, что мы имели на прошлой неделе... Практически все значения были выше климатической нормы марта.

Там кое-где по западным областям даже были рекордные значения максимальной температуры в дневные часы - для определенных дат.

Каким может быть ветер в ближайшей перспективе

– Каких-либо опасных порывов не предвидится. Преимущественно (ветер ожидается, - Ред.) умеренный. Со скоростью 5-10 метров в секунду.

Вот эти два дня (ближайшие, - Ред.) он будет с северо-востока, то, конечно, будет такой, холодный. Но без опасных порывов.

19 числа - также еще с северо-востока. Там немного интенсивнее - 7-12 (метров в секунду, - Ред.). Но, опять же, опасности он не представляет. Немножко дискомфорта может добавлять.

Но в дальнейшем он будет, в принципе, более спокойный.

Что известно о погодных тенденциях в Украине позже

– Пока что можем сказать, что тенденций к каким-либо резким изменениям нет, в принципе.

Будет оставаться похожий характер погоды. И на выходных. И, в принципе, в начале следующей недели.

На все это будет влиять антициклон. То есть осадков - очень мало. Даже практически их отсутствие.

Больше прояснений и, соответственно, значения температуры имеют тенденцию к определенному повышению в конце недели, как я уже отметила.

Оно - не резкое. Где-то примерно до тех показателей, которые у нас были... Будем возвращаться к ним.