Погода завтра погіршиться: українців попередили про похолодання й небезпеку на дорогах

Завтра Україну накриє хмарна й волога повітряна маса. Температура повітря при цьому відчутно знизиться у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж четверга, 19 березня, переважатиме холодна.

Діденко уточнила, що в середньому температура повітря завтра очікується така:

вночі - від 0 до 4 градусів тепла;

вдень - близько 4-8 градусів зі знаком плюс.

Дещо тепліше 19 березня може бути:

на сході України;

на південному сході;

на Волині.

Там повітря впродовж дня може прогрітись до 8-12 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від опадів

Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України переважатиме хмарна волога повітряна маса.

"Видимість знизиться. Водії, будьте уважнішими", - наголосила вона.

Метеоролог додала, що місцями - випадатиме дощ.

"А найближчої ночі та завтра вранці - можливий мокрий сніг", - уточнила спеціаліст.

Що буде з погодою в Києві

У Києві завтра очікується невеликий дощ. Вночі - місцями з мокрим снігом.

"Температура повітря після холодної ночі (близько нуля) протягом дня четверга підніметься до скромних +5 градусів", - розповіла Діденко.

Вона зауважила також, що найближчими днями буде прохолодно.

"Сьогодні-завтра - найхолодніше, а потім потроху теплішатиме. А якраз із 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться", - поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 19 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що таке атмосферний фронт оклюзії

Насамкінець Діденко повідомила, що цей тиждень передує Всесвітньому дню метеоролога, тож вона вирішила нагадати людям, що таке "атмосферний фронт оклюзії".

"Це фактично об'єднані холодний та теплий атмосферні фронти", - повідомила експерт.

Вона пояснила, що фронт оклюзії утворюється тоді, коли холодний фронт (із важчим холодним повітрям) наздоганяє повільніший теплий фронт.

"Тепле повітря витісняється і піднімається у верхні шари тропосфери", - додала Діденко.

При цьому погода в зоні фронту оклюзії зазвичай - хмарна й волога, спостерігаються опади.

"Утворення фронту оклюзії - фактично ознака старіння циклону, супроводжується хмарністю, дощами чи снігом, це свідчить про те, що циклон видихається", - констатувала метеоролог.