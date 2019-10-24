Майданчики розбрату: чому депутати "Слуги народу" посварилися з керівництвом

Народні депутати під час засідання Верховної ради (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У "Слузі народу" продовжується публічний скандал через законопроект, який прибирає електронні майданчики з процесу оцінки нерухомості. Одинадцять членів більшості, що входять до складу фінансового комітету Ради, не стали рекомендувати цей документ до прийняття в парламенті.

В Офісі президента допускають, що тут не обійшлося без впливу зацікавлених сторін. Сам президент закликав усіх членів комітету пройти перевірку на поліграфі на предмет корупції. Докладніше про те, через що посварилися депутати "Слуги народу" — в матеріалі РБК-Україна.

В "Слузі народу" трапився перший корупційний скандал. Офіс президента і керівництво фракції підозрюють частину депутатів від більшості, які входять до парламентського комітету з питань фінансів, у можливому отриманні хабара.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже почала розслідування з цього приводу: нібито 11 членів комітету могли отримати по 25-30 тисяч доларів за відмову підтримати законопроект, внесений головою комітету Данилом Гетманцевим (СН) та його першим заступником Ярославом Желізняком ("Голос").

Самі депутати, які відмовилися голосувати за документ, називають його лобістським і кивають у бік керівництва, звинувачуючи його в спотворенні інформації.

На інцидент відреагував і президент Володимир Зеленський, закликавши всіх учасників скандалу пройти перевірку на детекторі брехні. Поліграф уже пройшли двоє нардепів від "Слуги народу" – заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський і Олександр Качура. На черзі керівник фракції Давид Арахамія.

Палиця на два кінці

Голосуючи за бюджет на 2018 рік, народні депутати прийняли поправки в Податковий кодекс, створивши авторизовані електронні майданчики (АЕМ). Через ці приватні майданчики оцінювачі повинні вносити дані про вартість нерухомості, яка продається або купується, в Єдину базу даних Фонду держмайна.

Цей крок представлявся як боротьба із заниженням вартості об'єктів з боку оцінювачів, які, в свою чергу, могли отримувати за це "відкати". Але і послуги майданчиків небезплатні. Ці витрати оцінювачі перекладали на продавця нерухомості.

З 2020 року депутати ускладнили створення нових майданчиків, а тому сьогодні на цьому ринку працює тільки чотири підприємства. Деякі ЗМІ і депутати стверджують, що всі вони нібито пов'язані з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком.

На початку вересня приблизно тридцять народних депутатів із фракцій "Слуга народу" і "Голос" зареєстрували законопроект №2047, який прибирає АЕМ із системи оцінки житла. Серед них голова профільного комітету Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці вказано, що роль майданчиків "паразитична". Водночас за свої послуги вони отримують по одному мільйону гривень в день "з повітря".

Тим часом частина депутатів зі "Слуги народу" на чолі з Олександром Качурою і Олексієм Ковальовим внесли альтернативний законопроект 2047-1. Він повністю прибирає з процесу оцінювачів, але при цьому дозволяє запустити на ринок нові майданчики.

Якраз ці два законопроекти поклали початок подальших розбіжностей всередині більшості. У бік авторського колективу документа 2047-1 посипалися звинувачення в лобіюванні інтересів власників АЕМ.

Член фінансового комітету Мар'ян Заблоцький (СН) вважає, що фактичним автором документа 2047-1 виступає Антон Яценко.

"Цим законопроектом 2047-1 фактично створюються нові корупційні схеми, загортаючи все це в красиву обгортку. Сам Яценко ходив і агітував депутатів голосувати за цей законопроект. Він фактичний власник системи електронних майданчиків, це було описано та доведено в ЗМІ", – сказав РБК-Україна Заблоцький.

Народний депутат Антон Яценко (Фото Космач Олександр / УНІАН)

Качура, в свою чергу, стверджує, що основний законопроект 2047 написаний в інтересах оцінювачів. Він скасовує всі електронні системи, дозволяючи оцінювачам занижувати вартість нерухомості. В альтернативному законопроекті 2047-1 виключається людський фактор.

"Якщо, наприклад, квартира коштує сто або двісті тисяч доларів, оцінювач може вказати її вартість у 49 тисяч гривень. І від цього бюджет недоотримає кошти. Тоді як документом 2047-1 передбачено, що майданчики будуть автоматизовано проводити оцінку всієї нерухомості. Адже з комп'ютером домовитися не можна, тоді як з оцінювачем – можна", – пояснив виданню нардеп.

Водночас, на думку Качури, за спробою дискредитації його законопроекту стоїть лобі групи оцінювачів.

"Ринок оцінки складає 250 млн гривень на рік. І все, що відбувається навколо законопроекту 2047-1, ні що інше як боротьба мафії оцінювачів за цей ринок. Вони отримують по 1-2 тисячі доларів з кожного об'єкта, вартість якого вони занижують. Це досить корупційний ринок", – зазначив парламентарій.

Зіткнулися лобами

Автори основного та альтернативного законопроектів домовилися розробити компромісний варіант документа, який би прибирав із системи оцінки і приватні майданчики, і оцінювачів. Замість них повинна запрацювати єдиний державний майданчик, який буде адмініструвати Фонд держмайна.

Новий законопроект доручили підготувати робочій групі на чолі з народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим. На першому її засіданні 17 жовтня вирішили, що, прибираючи оцінювачів та електронні майданчики, необхідно також ліквідувати ProZorro, АРМА і СЕТАМ.

"Багато тоді висловилися, що з приватними електронними майданчиками дійсно слід навести порядок і проаналізувати, яку шкоду вони приносять. І це потрібно зробити і з системою "ProZorro" і "ProZorro-продажі", – розповіла РБК-Україна член фінансового комітету Ніна Южаніна ("Європейська Солідарність").

За даними Рахункової палати, шість приватних електронних майданчиків, з якими "по незрозумілій системі" працює "ProZorro" і "ProZorro-продажі", за два роки отримали мільярд гривень, уточнила Южаніна.

Але наступного дня керівництво комітету в обхід робочої групи запропонував рекомендувати парламенту свій варіант доопрацьованого законопроекту 2047-д. Він передбачає ліквідацію приватних електронних майданчиків, частково зберігаючи роль оцінювачів.

"Законопроект 2047-д ліквідує майданчики, які пов'язують з Яценком. Можливо, по більш складній траєкторії, але фактично, відповідно до цього законопроекту, до кінця року вони були б ліквідовані", – заявив виданню Заблоцький.

Але документ Гетманцева підтримали лише сім членів комітету – п'ять зі "Слуги народу" і двоє з "Голосу". У той час як більш ніж десять депутатів монокоаліції проголосували "проти", "утримались" або не голосували.

В Офісі президента і керівництві фракції більшості запідозрили депутатів, які провалили документ 2047-д, в тому, що вони могли діяти в інтересах Яценка.

"Кілька депутатів, які, ймовірно, будуть свідчити правоохоронним органам, стверджують, що їм пропонували певні суми різні посередники за неголосування за документ 2047-д. Вони цю інформацію донесли до керівництва фракції і голови комітету", – розповіла РБК-Україна заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За інформацією голови фракції Давида Арахамії, щонайменше двом депутатам пропонували хабарі за їхнє неголосування. Сам Яценко свою причетність як до електронних майданчиків, так і до підкупу членів комітету заперечує.

"Я вважаю, що це внутрішні розбирання між членами "Слуги народу", з одного боку. З іншого – з серпня я очолюю партію Антона Яценка і як мажоритарник набрав приблизно 70%, отримавши перший результат по Україні. Думаю, це може бути одночасно і елементом моєї дискредитації", – пояснив виданню Яценко.

Першим на поліграф пішов Олександр Качура – співавтор документа 2047-1.

"Серед питань, на які я відповідав – чи отримував я кошти за голосування у Верховній раді, чи входжу я в якісь олігархічні клани, чи просував я цей законопроект за гроші, чи брав я гроші в Антона Яценка. На всі ці питання я сказав "ні" і всі мої відповіді підтвердилися, про що, зокрема, свідчать відповідні звіти", – сказав Качура.

Пізніше ввечері перевірку на поліграфі пройшов і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський, який проголосував проти комітетського законопроекту. Детектор показав, що гроші за це рішення він ні в кого не брав.

Хто кому лобіст

Втім, члени комітету обурені пред'явленими їм підозрами. За документами 2047 і 2047-д стоїть лобі оцінювачів, стверджує один зі співрозмовників у "Слузі народу".

За його словами, заступник голови Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров, а також оцінювач Людмила Сімонова приходили на комітет і відкрито наполягали на тому, щоби зберегти роль оцінювачів та ліквідувати електронні майданчики.

"Дуже ймовірно, що Гетманцев діє в інтересах оцінювачів. Законопроект 2047-д написала колишній заступник голови Фонду держмайна та екс-заступник голови товариства оцінщиків Наталія Лебідь", – сказав один зі співрозмовників у фракції більшості.

Сам Гетманцев в коментарі РБК-Україна спростував цю інформацію.

Крім того, згідно з новим документом, якщо громадянин не згоден з оцінкою, яку формує автоматична Єдина база ФДМ, він має право звернутися за послугами оцінювача.

"Оцінювач же зможе встановити вартість на свій розсуд. Тобто тут закладена корупційна складова", – зазначив член "Слуги народу", що побажав залишитися неназваним.

Ще одна з причин провалу законопроекта Гетманцева – його особистий конфлікт з багатьма членами комітету, зазначають декілька співрозмовників РБК-Україна. Мовляв, він часто приносить депутатам комітету законопроекти, які ніхто з них до цього не читав, вимагаючи за них проголосувати.

Глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Наприклад, на комітеті у п'ятницю у депутатів не було на руках ні тексту законопроекту №2047-д, ні порівняльної таблиці до нього, каже Ніна Южаніна. Хоча, за словами Мар'яна Заблоцького, порівняльну таблицю надіслали в чат комітету ще за кілька днів до голосування.

"Частина свідомо голосувала "проти", оскільки хотіли розробити комплексний законопроект, який прибирає і оцінювачів, і майданчики, а також врегульовує питання з Прозоро, СЕТІВ, АРМА. А частина не голосувала просто тому, що у них напружені відносини з Гетманцевим", – пояснило джерело в СН.

За словами Кравчук, в наступний понеділок "Слуга народу", імовірно, проведе засідання з приводу скандалу на комітеті. Разом з тим депутати мають намір обговорити компрометуюче листування їхнього колеги по фракції В'ячеслава Медяника та участь ще одного депутата Євгена Шевченка в ефірі російського телеканалу.

Голова фракції Давид Арахамія переконаний, що ніхто зі "Слуг народу" не брав грошей за своє неголосування. І щоби зняти будь-які питання майже всі депутати з фракції готові пройти поліграф, уточнив він.

"Я взагалі не хотів, щоб це було, як зараз: вся країна бачить, як ми проходимо поліграф. Ми хотіли внутрішнє обговорення. Це така інтимна справа всередині фракції, ми хотіли самі його вирішити спокійно і не публічно. Але якщо публічно, то давайте робити це максимально публічно", – заявив Арахамія.

Щоправда, якщо поліграф покаже, що хтось із членів комітету був замішаний у якихось корупційних діях, його варто виключити з фракції, додав він.

З одного боку, це стане продовженням лінії відкритості, яку взяла на озброєння команда Зеленського, прийшовши до влади. З іншого – історія з залученням правоохоронних органів стане для багатьох членів "Слуги народу" показовим уроком того, чим для них можуть обернутися будь-які дії проти лінії партії.