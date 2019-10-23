Зеленський зажадав від усіх членів фінкомітету пройти детектор брехні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на скандал з хабарами в комітеті

Президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Про це йдеться в повідомленні на його сторінці в Facebook.

Зеленський зазначив, що, незважаючи на візит до Японії, залишається в курсі подій в Україні, в тому числі і скандалу з можливими хабарами нардепам від "Слуги народу" в фінансовому комітеті Ради.

"Тому вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики мають пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлено хоча б найменшу ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи ", - зазначив президент.

Він також підкреслив, що розслідування має зняти всі питання.

"Так само вважаю за необхідне вчинити і щодо депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри справдяться - ми з такими депутатами попрощаємося", - додав Зеленський, натякаючи на скандальну переписку нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

Нагадаємо, сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарів по 30 тис. доларів у фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали 11 нардепів від "Слуги народу".

Також сьогодні стало відомо, що глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні.