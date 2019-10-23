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Зеленський зажадав від усіх членів фінкомітету пройти детектор брехні

Новини » Політика    23.10.2019 - 12:34
Зеленський зажадав від усіх членів фінкомітету пройти детектор брехні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на скандал з хабарами в комітеті

Президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Про це йдеться в повідомленні на його сторінці в Facebook.

Зеленський зазначив, що, незважаючи на візит до Японії, залишається в курсі подій в Україні, в тому числі і скандалу з можливими хабарами нардепам від "Слуги народу" в фінансовому комітеті Ради.

"Тому вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики мають пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлено хоча б найменшу ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи ", - зазначив президент.

Він також підкреслив, що розслідування має зняти всі питання.

"Так само вважаю за необхідне вчинити і щодо депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри справдяться - ми з такими депутатами попрощаємося", - додав Зеленський, натякаючи на скандальну переписку нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

Зеленський зажадав від усіх членів фінкомітету пройти детектор брехні

Нагадаємо, сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарів по 30 тис. доларів у фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали 11 нардепів від "Слуги народу".

Також сьогодні стало відомо, що глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні.

Арахамія і Дубінський пройдуть детектор брехні в прямому ефірі
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