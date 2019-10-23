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САП відкрила справу через можливі хабарі у фінкомітеті Ради

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 11:19
САП відкрила справу через можливі хабарі у фінкомітеті Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

САП перевірить факти підкупу нардепів від "Слуги народу"

Антикорупційні органи відкрили кримінальну справу через викладені у ЗМІ факти про хабарі у фінансовому комітеті Верховної ради. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, що САП для перевірки опублікованої в ЗМІ інформації відкрила кримінальну справу за фактом можливих хабарів народним депутатам. Зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

"Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування доручено детективам НАБУ.

САП відкрила справу через можливі хабарі у фінкомітеті Ради

Відзначимо, днями розгорівся скандал після того, як стало відомо, що Офіс президента запідозрив 11 нардепів від "Слуги народу" в отриманні хабарів за те, щоб вони зірвали підготовку антикорупційного законопроекту. При цьому Офіс нібито вимагає від цих нардепів пройти детектор брехні.

У самій фракції напередодні заявили, що керівництво проведе зустріч з членами фінансового комітету.

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