Глава фракції "Слуга народу" пройде поліграф 24 жовтня

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Тестування Арахамии перенесли

Тестування на поліграфі для глави фракції Слуга народу" Давида Арахамії перенесено на четвер. Про це заявив Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поліграфолог був не готовий з питаннями.

"Завтра о 16:00 готовий проходити заново. Буде готовий поліграфолог. Ми будемо дотримуватися одного поліграфолога, щоб наші тести були за однією методологією", - повідомив Арахамія

Нагадаємо, 23 жовтня САП відкрив кримінальну справу за викладених у ЗМІ фактів про хабарі у фінансовому комітеті Верховної ради. зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали за 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

З-за підозрою у хабарництві голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубинський погодилися пройти детектор брехні у прямому ефірі.

Результат проходження тесту на поліграфі очікується в понеділок, 28 жовтня. Першим детктор брехні пройшов Дубинський.

Адвокат нардепа Дубинського заявила, що результат тестування на поліграфі можуть залучити до доказів у справі САП щодо депутатів фінансового комітету Верховної ради.