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"Слуга народу" на фракції обговорить скандал з хабарами і поліграфом

Новини » Політика    23.10.2019 - 14:42
"Слуга народу" на фракції обговорить скандал з хабарами і поліграфом
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У СН вважають, що перевірка на детекторі потрібна "для зняття накалу"

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні обговорить скандал з можливими хабарами у фінансовому комітеті Ради і вимогою пройти перевірку на детекторі брехні. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, до перевірок на детекторі брехні необхідно на засіданні фракції поспілкуватися з представниками комітету, а також з експертами, які пояснять, чи застосовна перевірка на детекторі в даному випадку.

"Також позиція президента - вона досить справедлива. Для зняття напруження і елементів шоу варто колегам з комітету всім пройти поліграф і зняти всі питання", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вимагав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже відкрила кримінальну справу через публікації в ЗМІ. Зокрема, перевіряється інформація про те, що нардепам дали по 30 тисяч доларів, щоб вони зірвали підготовку одного з антикорупційних ЗМІ. Розслідуванням займеться НАБУ.

Голова фракції Давид Арахамія і заступник голови фінкомітету Олександр Дубінський пройдуть перевірку на детекторі брехні вже сьогодні о 20:00.

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Новини України взяткаСлуга народаОлександр Корнієнко
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