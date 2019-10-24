Площадки раздора: почему депутаты "Слуги народа" рассорились с руководством

Народные депутаты во время заседания Верховной рады (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В "Слуге народа" продолжается публичный скандал из-за законопроекта, который убирает электронные площадки из процесса оценки недвижимости. Одиннадцать депутатов СН из финансового комитета Рады не стали рекомендовать этот документ к принятию в парламенте.

В Офисе президента допускают, что здесь не обошлось без влияния заинтересованных сторон. Сам президент призвал всех членов комитета пройти проверку на полиграфе на предмет коррупции. Подробнее о том, из-за чего поссорились депутаты "Слуги народа" — в материале РБК-Украина.

В "Слуге народа" произошел первый коррупционный скандал. Офис президента и руководство фракции подозревают часть депутатов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в возможном получении взятки.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже начала расследование по этому поводу: якобы 11 членов комитета могли получить по 25-30 тысяч долларов за отказ поддержать законопроект, внесенный главой комитета Даниилом Гетманцевым (СН) и его первым заместителем Ярославом Железняком ("Голос").

Сами депутаты, отказавшиеся голосовать за документ, называют его лоббистским и кивают в сторону руководства фракции, обвиняя его в искажении информации.

На инцидент отреагировал и президент Владимир Зеленский, призвав всех участников скандала пройти проверку на детекторе лжи. Полиграф уже прошли двое нардепов от "Слуги народа" – замглавы финансового комитета Александр Дубинский и Александр Качура. На очереди руководитель фракции Давид Арахамия.

Палка о двух концах

Голосуя за бюджет на 2018 год, народные депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс, создав авторизованные электронные площадки (АЭП). Через эти частные площадки оценщики должны вносить данные о стоимости недвижимости, которая продается или покупается, в Единую базу данных Фонда госимущества.

Этот шаг представлялся как борьба с занижением стоимости объектов со стороны оценщиков, которые, в свою очередь, могли получать за это "откаты". Но и услуги площадок небесплатные. Эти затраты оценщики перекладывали на продавца недвижимости.

С 2020 года депутаты усложнили создание новых площадок, а потому сегодня на этом рынке работает только четыре предприятия. Некоторые СМИ и депутаты утверждают, что все они якобы связаны с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко.

В начале сентября около тридцати народных депутатов из фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект №2047, который убирает АЭП из системы оценки жилья. В числе авторов документа – глава профильного комитета Даниил Гетманцев и его первый зам Ярослав Железняк.

В пояснительной записке утверждается, что роль площадок "паразитическая". При этом за свои услуги они получают по одному миллиону гривен в день "из воздуха".

Тем временем часть депутатов из "Слуги народа" во главе с Александром Качурой и Алексеем Ковалевым внесла альтернативный законопроект 2047-1. Он полностью убирает из процесса оценщиков, но при этом позволяет запустить на рынок новые площадки.

Как раз эти два законопроекта положили начало дальнейших разногласий внутри большинства. В сторону авторского коллектива документа 2047-1 посыпались обвинения в лоббировании интересов владельцев АЭП.

Член финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН) считает, что фактическим автором документа 2047-1 выступает Антон Яценко.

"Этим законопроектом 2047-1 фактически создаются новые коррупционные схемы, заворачивая все это в красивую обертку. Сам Яценко ходил и агитировал депутатов голосовать за этот законопроект. Он фактический собственник системы электронных площадок, это было описано и доказано в СМИ", – сказал РБК-Украина Заблоцкий.

Народный депутат Антон Яценко (Фото Космач Александр / УНИАН)

Качура, в свою очередь, утверждает, что основной законопроект 2047 написан в интересах оценщиков. Он отменяет все электронные системы, позволяя оценщикам занижать стоимость недвижимости. В альтернативном законопроекте 2047-1 человеческий фактор исключается.

"Если, например, квартира стоит сто или двести тысяч долларов, оценщик может указать ее стоимость в 49 тысяч гривен. И от этого бюджет недополучит средства. Тогда как документом 2047-1 предусмотрено, что площадки будут автоматизировано проводить оценку всей недвижимости. Ведь с компьютером договориться нельзя, тогда как с оценщиком – можно", – объяснил изданию нардеп.

В то же время, по мнению Качуры, за попыткой дискредитации его законопроекта стоит лобби группы оценщиков.

"Рынок оценки составляет 250 млн гривен в год. И все, что происходит вокруг законопроекта 2047-1, ни что иное как борьба мафии оценщиков за этот рынок. Они получают по 1-2 тысячи долларов с каждого объекта, стоимость которого они занижают. Это достаточно коррупционный рынок", – отметил парламентарий.

Уперлись лбами

Авторы основного и альтернативного законопроектов договорились разработать компромиссный вариант документа, который бы убрал из системы оценки и частные площадки, и оценщиков. Вместо них должна заработать единая государственная площадка, которую будет администрировать Фонд госимущества.

Новый законопроект поручили подготовить рабочей группе во главе с народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым. На первом ее заседании 17 октября решили, что, убирая оценщиков и электронные площадки, необходимо также ликвидировать ProZorro, АРМА и СЕТАМ.

"Многие тогда высказались, что с частными электронными площадками действительно следует навести порядок и проанализировать, какой ущерб они приносят. И это нужно сделать и с системой "ProZorro" и "ProZorro-продажи", – рассказала РБК-Украина член финансового комитета Нина Южанина ("Европейская Солидарность").

По данным Счетной палаты, шесть частных электронных площадок, с которыми "по непонятной системе" работает "ProZorro" и "ProZorro-продажи", за два года получили миллиард гривен, уточнила Южанина.

Но на следующий день руководство комитета в обход рабочей группы предложило рекомендовать парламенту свой вариант доработанного законопроекта 2047-д. Он предусматривает ликвидацию частных электронных площадок, частично сохраняя роль оценщиков.

"Законопроект 2047-д ликвидирует площадки, которые связывают с Яценко. Возможно, по более сложной траектории, но фактически, согласно этому законопроекту, до конца года они бы были ликвидированы", – заявил изданию Заблоцкий.

Но документ Гетманцева поддержали только семь членов комитета – пять из "Слуги народа" и двое из "Голоса". В то время как больше десяти депутатов монокоалиции проголосовали "против", "воздержались", либо не голосовали.

В Офисе президента и руководстве фракции большинства заподозрили депутатов, проваливших документ 2047-д, в том, что они могли действовать в интересах Яценко.

"Несколько депутатов, которые, вероятно, будут свидетельствовать правоохранительным органам, утверждают, что им предлагали определенные суммы разные посредники за неголосование за документ 2047-д. Они эту информацию донесли руководству фракции и председателю комитета", – рассказала РБК-Украина замглавы фракции Евгения Кравчук.

По информации главы фракции Давида Арахамии, по меньшей мере двум депутатам предлагали взятки за их неголосование. Сам Яценко свою причастность как к электронным площадкам, так и к подкупу членов комитета отрицает.

"Я считаю, что это внутренняя разборка между членами "Слуги народа", с одной стороны. С другой – с августа я возглавляю партию Антона Яценко и как мажоритарщик набрал примерно 70%, получив первый результат по Украине. Думаю, это может быть одновременно и элементом моей дискредитации", – объяснил изданию Яценко.

Первым из депутатов полиграф прошел Александр Качура – соавтор документа 2047-1. "Среди вопросов, на которые я отвечал – получал ли я средства за голосования в Верховной раде, вхожу ли я в какие-либо олигархические кланы, продвигал ли я этот законопроект за деньги, брал ли я деньги у Антона Яценко. На все эти вопросы я сказал "нет" и все мои ответы подтвердились, о чем, в частности, свидетельствуют соответствующие отчеты", – сказал Качура.

Позже вечером проверку на полиграфе прошел и замглавы финансового комитета Александр Дубинский, проголосовавший против комитетского законопроекта. Детектор показал, что деньги за это решение он ни у кого не брал.

Кто кому лоббист

Впрочем, члены комитета возмущены предъявленными им подозрениями. За документами 2047 и 2047-д стоит лобби оценщиков, утверждает один из собеседников в "Слуге народа".

По его словам, замглавы Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров, а также оценщик Людмила Симонова приходили на комитет и открыто настаивали на том, чтобы сохранить роль оценщиков и ликвидировать электронные площадки.

"Очень вероятно, что Гетманцев действует в интересах оценщиков. Законопроект 2047-д написала бывший заместитель председателя Фонда госимущества и экс-замглавы общества оценщиков Наталья Лебедь", – сказал один из собеседников во фракции большинства. Но сам Гетманцев в комментарии РБК-Украина эту информацию опроверг.

Кроме того, согласно новому документу, если гражданин не согласен с оценкой, которую формирует автоматическая Единая база ФГИ, он вправе обратиться за услугами оценщика.

"Оценщик же сможет установить стоимость на свое усмотрение. То есть здесь заложена коррупционная составляющая", – отметил член "Слуги народа", пожелавший остаться неназванным.

Еще одна из причин провала законопроекта Гетманцева – личный конфликт главы комитета со многими членами комитета, отмечают несколько собеседников РБК-Украина. Мол, он часто приносит на заседания комитета законопроекты, которые никто из них до этого не читал, требуя поддержать документы.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Например, на комитете в пятницу у депутатов не было на руках ни текста законопроекта №2047-д, ни сравнительной таблицы к нему, говорит Нина Южанина. Хотя, по словам Марьяна Заблоцкого, сравнительную таблицу прислали в чат комитета еще за несколько дней до голосования.

"Часть осознанно голосовала "против", поскольку хотели разработать комплексный законопроект, который убирает и оценщиков, и площадки, а также урегулирует вопрос с ProZorro, СЕТАМ, АРМА. А часть не голосовала просто потому, что у них накаленные отношения с Гетманцевым", – объяснил источник в СН.

По словам Кравчук, в следующий понедельник "Слуга народа", скорее всего, проведет заседание по поводу скандала на комитете. Вместе с тем депутаты намерены обсудить компрометирующую переписку их коллеги по фракции Вячеслава Медяника и участие еще одного депутата – Евгения Шевченко, в эфире российского телеканала.

Глава фракции Давид Арахамия убежден, что никто из "Слуг народа" не брал деньги за свое неголосование. И чтобы снять любые вопросы почти все депутаты из фракции готовы пройти полиграф, уточнил он.

"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение. Это такое интимное дело внутри фракции, мы хотели сами его решить спокойно и не публично. Но если публично, то давайте делать это максимально публично", – заявил Арахамия.

И если полиграф покажет, что кто-то из членов комитета был замешан в каких-либо коррупционных действиях, его стоит исключить из фракции, добавил Арахамия.

С одной стороны, это станет продолжением линии открытости, которую взяла на вооружение команда Зеленского, придя к власти. С другой, история с привлечением правоохранительных органов станет для многих членов "Слуги народа" показательным уроком того, чем для них могут обернуться любые действия против линии партии.