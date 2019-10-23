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Свідок у справі хабарів нардепам зустрінеться з правоохоронцями, - Арахамія

Новини » Політика    23.10.2019 - 20:20
Свідок у справі хабарів нардепам зустрінеться з правоохоронцями, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Як зазначається, це буде попередня зустріч свідка з правоохоронними органами

Завтра, 24 жовтня, свідок у справі щодо хабарів народним депутатам зустрінеться з правоохоронними органами. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, завтра відбудеться попередня зустріч свідка з правоохоронними органами.

"Так, ми плануємо його (свідка - ред.) приводити. Але завтра буде попередня зустріч свідка з правоохоронними органами. Це залежно від того, яку вони дадуть пораду. Якщо порада буде в інтересах слідства не приводити, тоді, звичайно ми не можемо це зробити", - заявив Арахамія.

Відзначимо, раніше стало відомо, що керівництво Офісу президента і керівництво "Слуги народу" вимагали, щоб їх депутати з фінансового комітету і автори кількох законопроектів пройшли поліграф. Скандал розгорівся після того, як нардепи СН на комітеті відмовилися підтримати законопроект №2047-д про скасування корупційних схем.

Нагадаємо, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський вимагав від усіх членів фінансового комітету Ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу через публікації в ЗМІ. Зокрема, перевіряється інформація про те, що нардепам дали по 30 тисяч доларів, щоб вони зірвали підготовку одного з антикорупційних ЗМІ. Розслідуванням займеться НАБУ.

Нардепи від "Слуги народу" проходять детектор брехні: що відомо Викритий на скандальній переписці нардеп теж пройде поліграф
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