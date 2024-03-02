После "приземления" Су-34. На востоке с вечера не наблюдают самолетов РФ

Олещук сообщил, что еще с 19:00 сегодняшнего вечера на востоке Украины не были замечены российские самолеты.

"Это и есть результат работы Воздушных сил", - подчеркнул он.

Уже около 22:40 командующий ВС отметил, что на юге "парят" вражеские беспилотники, однако на востоке никакой активности российских самолетов не замечено.

ВСУ уничтожают авиацию россиян

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34 .

Напомним, что сегодня тоже стало известно о сбитии российского самолета.

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