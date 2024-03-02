Після "приземлення" Су-34. На сході з вечора не спостерігають літаків РФ

Олещук повідомив, що ще від 19:00 сьогоднішнього вечора на сході України не було помічено російських літаків.

"Це і є результат роботи Повітряних сил", - наголосив він.

Вже близько 22:40 командувач ПС зауважив, що на півдні "ширяють" ворожі безпілотники, однак на сході жодної активності російських літаків не помічено.

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.

Нагадаємо, що сьогодні теж стало відомо про збиття російського літака.

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