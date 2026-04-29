После ветра Украину накрыло похолодание с заморозками: где сегодня будет мокрый снег

07:00 29.04.2026 Ср
На календаре 29 апреля, однако погода напоминает о зиме
После ветра Украину накрыло похолодание с заморозками: где сегодня будет мокрый снег Фото: синоптики дали прогноз погоды на 29 апреля (Getty Images)

Сегодня, 29 апреля, погода в отдельных регионах Украины будет больше напоминать зимнюю, чем весеннюю. В страну пришла новая волна холода с заморозками, дождями и даже мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Опасный шторм отступает: что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня ветер наконец ослабеет.

"29 апреля ветер наконец опомнится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного!", - отметила синоптик.

В то же время она подчеркнула, что холодная погода пока сохраняется - ночью ожидаются заморозки.

Дневная температура также будет оставаться низкой:

  • В большинстве областей воздух прогреется лишь до +7...+10 градусов.
  • Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны - там ожидается +9...+13 градусов.

Синоптик подчеркнула, что выделить сухие регионы сегодня практически невозможно - вероятность дождей существует почти повсеместно.

Особое внимание стоит обратить жителям северных и западных областей: там местами ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В столице ночью прогнозируются заморозки, днем температура составит лишь +7+9 градусов.

Ожидается местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный, умеренный или слабый, без штормовых порывов.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, холодная погода продержится еще несколько дней. Потепление ожидается на выходных - температура повысится до +12+16 градусов.

В то же время в воскресенье, 3 мая, в южных областях из-за дождей снова возможно снижение температуры до +8+11 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что после шквального ветра в Украину возвращаются заморозки.

Также сообщалось об апрельских антирекордах, когда температура в отдельных регионах опускалась до -10 градусов, а в ряде городов фиксировали исторический холод.

РБК-Украина опубликовало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Кроме того, синоптики уже озвучили предварительные прогнозы на май в Украине, в частности относительно температурного режима и осадков.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО