После ветра Украину накрыло похолодание с заморозками: где сегодня будет мокрый снег
Сегодня, 29 апреля, погода в отдельных регионах Украины будет больше напоминать зимнюю, чем весеннюю. В страну пришла новая волна холода с заморозками, дождями и даже мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По словам Диденко, сегодня ветер наконец ослабеет.
"29 апреля ветер наконец опомнится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного!", - отметила синоптик.
В то же время она подчеркнула, что холодная погода пока сохраняется - ночью ожидаются заморозки.
Дневная температура также будет оставаться низкой:
- В большинстве областей воздух прогреется лишь до +7...+10 градусов.
- Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны - там ожидается +9...+13 градусов.
Синоптик подчеркнула, что выделить сухие регионы сегодня практически невозможно - вероятность дождей существует почти повсеместно.
Особое внимание стоит обратить жителям северных и западных областей: там местами ожидается дождь с мокрым снегом.
Погода в Киеве
В столице ночью прогнозируются заморозки, днем температура составит лишь +7+9 градусов.
Ожидается местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный, умеренный или слабый, без штормовых порывов.
Что дальше с погодой
По прогнозу синоптика, холодная погода продержится еще несколько дней. Потепление ожидается на выходных - температура повысится до +12+16 градусов.
В то же время в воскресенье, 3 мая, в южных областях из-за дождей снова возможно снижение температуры до +8+11 градусов.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что после шквального ветра в Украину возвращаются заморозки.
Также сообщалось об апрельских антирекордах, когда температура в отдельных регионах опускалась до -10 градусов, а в ряде городов фиксировали исторический холод.
