После ветра Украину накрыло похолодание с заморозками: где сегодня будет мокрый снег

Сегодня, 29 апреля, погода в отдельных регионах Украины будет больше напоминать зимнюю, чем весеннюю. В страну пришла новая волна холода с заморозками, дождями и даже мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня ветер наконец ослабеет.

"29 апреля ветер наконец опомнится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного!", - отметила синоптик.

В то же время она подчеркнула, что холодная погода пока сохраняется - ночью ожидаются заморозки.

Дневная температура также будет оставаться низкой:

В большинстве областей воздух прогреется лишь до +7...+10 градусов.

Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны - там ожидается +9...+13 градусов.

Синоптик подчеркнула, что выделить сухие регионы сегодня практически невозможно - вероятность дождей существует почти повсеместно.

Особое внимание стоит обратить жителям северных и западных областей: там местами ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В столице ночью прогнозируются заморозки, днем температура составит лишь +7+9 градусов.

Ожидается местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный, умеренный или слабый, без штормовых порывов.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, холодная погода продержится еще несколько дней. Потепление ожидается на выходных - температура повысится до +12+16 градусов.

В то же время в воскресенье, 3 мая, в южных областях из-за дождей снова возможно снижение температуры до +8+11 градусов.