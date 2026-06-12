Каждый второй - иностранец: Минобороны объявило амбициозную цель по рекрутингу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Украина открывает рынок рекрутинга иностранцев

В Украине намерены открыть рынок рекрутинга иностранных граждан для участия в защите страны. Согласно озвученной инициативе, к процессу привлекут частные рекрутинговые компании, которые будут проводить поиск и предварительный отбор добровольцев за пределами Украины.

Ставка на легионеров

Одной из ключевых целей называют существенное увеличение количества иностранных военнослужащих в составе подразделений. В рамках инициативы планируется нарастить долю легионеров среди штурмовиков и пехотинцев примерно в пропорции 1:1.

Как будет работать механизм

Предполагается, что частные рекрутинговые компании будут заниматься подбором кандидатов, проводить необходимые процедуры отбора и после этого направлять добровольцев в Украину.

Таким образом планируется создать отдельный рынок привлечения иностранцев, желающих вступить в ряды украинских подразделений на добровольной основе.