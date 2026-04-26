Будет ли последняя неделя апреля в Украине теплой: прогноз на неделю (карты)

Следующая неделя существенного тепла в Украину не принесет. Дожди прогнозируются каждый день, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 27 апреля, погода в Украине существенно не изменится. Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер снова накроют ряд регионов.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +7 до +10 градусов;

в восточных областях - от +7 до +14 градусов;

в центральных областях - от +8 до +13 градусов;

в южных областях - от +13 до +15 градусов;

в западных областях - от +8 до +12 градусов.

Во вторник, 28 апреля, в Украине прогнозируется облачность с прояснениями, но дожди только на севере.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +7 до +10 градусов;

в восточных областях - от +8 до +13 градусов;

в центральных областях - от +10 до +16 градусов;

в южных областях - от +13 до +15 градусов;

в западных областях - от +8 до +15 градусов.

В среду, 29 апреля, почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6 до +10 градусов;

в восточных областях - от +8 до +14 градусов;

в центральных областях - от +8 до +14 градусов;

в южных областях - от +13 до +15 градусов;

в западных областях - от +6 до +12 градусов.

В четверг, 30 апреля, в Украине снова ожидаются дожди по всей Украине.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +9 до +11 градусов;

в восточных областях - от +9 до +13 градусов;

в центральных областях - от +10 до +12 градусов;

в южных областях - от +9 до +13 градусов;

в западных областях - от +11 до +15 градусов.

В пятницу, 1 мая, в Украине будет немного холоднее, но будет дождливо.

Столбики термометров днем покажут: