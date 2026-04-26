Будет ли последняя неделя апреля в Украине теплой: прогноз на неделю (карты)
Следующая неделя существенного тепла в Украину не принесет. Дожди прогнозируются каждый день, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 27 апреля, погода в Украине существенно не изменится. Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер снова накроют ряд регионов.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +7 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +7 до +14 градусов;
- в центральных областях - от +8 до +13 градусов;
- в южных областях - от +13 до +15 градусов;
- в западных областях - от +8 до +12 градусов.
Во вторник, 28 апреля, в Украине прогнозируется облачность с прояснениями, но дожди только на севере.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +7 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +8 до +13 градусов;
- в центральных областях - от +10 до +16 градусов;
- в южных областях - от +13 до +15 градусов;
- в западных областях - от +8 до +15 градусов.
В среду, 29 апреля, почти по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +8 до +14 градусов;
- в центральных областях - от +8 до +14 градусов;
- в южных областях - от +13 до +15 градусов;
- в западных областях - от +6 до +12 градусов.
В четверг, 30 апреля, в Украине снова ожидаются дожди по всей Украине.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +9 до +11 градусов;
- в восточных областях - от +9 до +13 градусов;
- в центральных областях - от +10 до +12 градусов;
- в южных областях - от +9 до +13 градусов;
- в западных областях - от +11 до +15 градусов.
В пятницу, 1 мая, в Украине будет немного холоднее, но будет дождливо.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +9 до +11 градусов;
- в восточных областях - от +9 до +13 градусов;
- в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
- в южных областях - от +11 до +15 градусов;
- в западных областях - от +11 до +15 градусов.
