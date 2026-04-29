Головна » Життя » Суспільство

Після вітру Україну накрило похолодання з заморозками: де сьогодні буде мокрий сніг

07:00 29.04.2026 Ср
На календарі 29 квітня, проте погода нагадує про зиму
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 29 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 29 квітня, погода в окремих регіонах України більше нагадуватиме зимову, ніж весняну. До країни надійшла нова хвиля холоду із заморозками, дощами та навіть мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні вітер нарешті послабшає.

"29 квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів. Очікується північно-західний, від невеликого до помірного!", - зазначила синоптик.

Водночас вона підкреслила, що холодна погода поки що зберігається - вночі очікуються заморозки.

Денна температура також залишатиметься низькою:

  • У більшості областей повітря прогріється лише до +7…+10 градусів.
  • Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни — там очікується +9…+13 градусів.

Синоптик підкреслила, що виділити сухі регіони сьогодні практично неможливо - ймовірність дощів існує майже повсюдно.

Особливу увагу варто звернути жителям північних та західних областей: там подекуди очікується дощ із мокрим снігом.

Погода у Києві

У столиці вночі прогнозуються заморозки, вдень температура становитиме лише +7+9 градусів.

Очікується місцями дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, помірний або слабкий, без штормових поривів.

Що далі з погодою

За прогнозом синоптика, холодна погода протримається ще кілька днів. Потепління очікується на вихідних - температура підвищиться до +12+16 градусів.

Водночас у неділю, 3 травня, у південних областях через дощі знову можливе зниження температури до +8+11 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що після шквального вітру в Україну повертаються заморозки.

Також повідомлялося про квітневі антирекорди, коли температура в окремих регіонах опускалася до -10 градусів, а в низці міст фіксували історичний холод.

РБК-Україна опублікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

Крім того, синоптики вже озвучили попередні прогнози на травень в Україні, зокрема щодо температурного режиму та опадів.

РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО