Після вітру Україну накрило похолодання з заморозками: де сьогодні буде мокрий сніг
Сьогодні, 29 квітня, погода в окремих регіонах України більше нагадуватиме зимову, ніж весняну. До країни надійшла нова хвиля холоду із заморозками, дощами та навіть мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За словами Діденко, сьогодні вітер нарешті послабшає.
"29 квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів. Очікується північно-західний, від невеликого до помірного!", - зазначила синоптик.
Водночас вона підкреслила, що холодна погода поки що зберігається - вночі очікуються заморозки.
Денна температура також залишатиметься низькою:
- У більшості областей повітря прогріється лише до +7…+10 градусів.
- Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни — там очікується +9…+13 градусів.
Синоптик підкреслила, що виділити сухі регіони сьогодні практично неможливо - ймовірність дощів існує майже повсюдно.
Особливу увагу варто звернути жителям північних та західних областей: там подекуди очікується дощ із мокрим снігом.
Погода у Києві
У столиці вночі прогнозуються заморозки, вдень температура становитиме лише +7+9 градусів.
Очікується місцями дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, помірний або слабкий, без штормових поривів.
Що далі з погодою
За прогнозом синоптика, холодна погода протримається ще кілька днів. Потепління очікується на вихідних - температура підвищиться до +12+16 градусів.
Водночас у неділю, 3 травня, у південних областях через дощі знову можливе зниження температури до +8+11 градусів.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що після шквального вітру в Україну повертаються заморозки.
Також повідомлялося про квітневі антирекорди, коли температура в окремих регіонах опускалася до -10 градусів, а в низці міст фіксували історичний холод.
РБК-Україна опублікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.
Крім того, синоптики вже озвучили попередні прогнози на травень в Україні, зокрема щодо температурного режиму та опадів.