Після російської атаки Польща просить у НАТО Patriot та "стіну проти дронів", - Bloomberg

Польща, Четвер 11 вересня 2025 09:17
UA EN RU
Після російської атаки Польща просить у НАТО Patriot та "стіну проти дронів", - Bloomberg Фото: Польща просить Patriot у НАТО пістя атаки дронів (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Польща після нальоту російських дронів уперше за час війни в Україні звернулася до НАТО по додаткові системи ППО та захист від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Польща звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії дронам. Мета - посилити захист власної території від нових загроз із боку Росії.

За даними джерел, Варшава вже проводить закриті консультації з партнерами по НАТО щодо додаткової допомоги.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні потрібні комплекси Patriot, адже дрони не єдина загроза з боку Росії. За його словами, Польща потребує також "стіни проти дронів".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що в розмовах із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів він отримав не лише заяви солідарності, а й конкретні пропозиції щодо зміцнення польської системи ППО.

Складнощі з постачанням Patriot

Втім, постачання додаткових комплексів Patriot може виявитися проблематичним. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер зазначив, що зараз ці системи найбільше потрібні Україні, яка зазнає постійних і потужних ударів із боку Росії.

Водночас він наголосив, що це "не означає відмови від відповідальності щодо захисту НАТО".

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі, але вдалось уразити лише 4 безпілотники.

Відмітимо, що уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

У зв'язку з російською атакою Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4. Це дозволило державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Раніше в ЗМІ писали, що росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту, аби долетіти до Польщі.

НАТО Польща Атака дронів
