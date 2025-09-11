Після російської атаки Польща просить у НАТО Patriot та "стіну проти дронів", - Bloomberg
Польща після нальоту російських дронів уперше за час війни в Україні звернулася до НАТО по додаткові системи ППО та захист від безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Польща звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії дронам. Мета - посилити захист власної території від нових загроз із боку Росії.
За даними джерел, Варшава вже проводить закриті консультації з партнерами по НАТО щодо додаткової допомоги.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні потрібні комплекси Patriot, адже дрони не єдина загроза з боку Росії. За його словами, Польща потребує також "стіни проти дронів".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що в розмовах із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів він отримав не лише заяви солідарності, а й конкретні пропозиції щодо зміцнення польської системи ППО.
Складнощі з постачанням Patriot
Втім, постачання додаткових комплексів Patriot може виявитися проблематичним. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер зазначив, що зараз ці системи найбільше потрібні Україні, яка зазнає постійних і потужних ударів із боку Росії.
Водночас він наголосив, що це "не означає відмови від відповідальності щодо захисту НАТО".
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі, але вдалось уразити лише 4 безпілотники.
Відмітимо, що уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.
У зв'язку з російською атакою Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4. Це дозволило державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
Раніше в ЗМІ писали, що росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту, аби долетіти до Польщі.