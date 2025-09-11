ua en ru
После Польши еще одна страна Европы закрывает небо над границей с РФ и Белоруссией

Латвия, Четверг 11 сентября 2025 13:21
После Польши еще одна страна Европы закрывает небо над границей с РФ и Белоруссией Фото: Латвия закрывает небо на востоке из-за угрозы дронов РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Вслед за Польшей Латвия закрывает небо на востоке, чтобы предотвратить несанкционированные полеты и подготовить страну к потенциальным угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрюдса.

С 11 сентября в 18:00 и как минимум до 18 сентября с возможностью продления срока Латвия закрывает свое воздушное пространство на границе с Беларусью и Россией.

Спрюдс подчеркнул, что события в Польше в среду являются явным нарушением воздушного пространства НАТО. Латвия реагирует превентивно, хотя прямых угроз пока нет.

Национальные вооруженные силы находятся в повышенной готовности во время всесторонних учений по защите страны "Namejs".

Контроль и безопасность

Закрытие воздушного пространства позволяет полностью контролировать запретную зону, упрощает выявление несанкционированных летательных аппаратов и освобождает небо для истребителей НАТО и латвийской ПВО.

Это также позволяет интенсивно тестировать акустические системы наблюдения, проводить симуляции дронов и противодроновые тренировки, а также разворачивать мобильные боевые подразделения.

"Беспилотные летательные аппараты России в воздушном пространстве НАТО являются сигналом тревоги. Мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации атак дронов", - подчеркнул Спрюдс.

На восточной границе Латвии постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны NBS, готовые сбивать дроны государств-агрессоров. Усилено патрулирование НАТО.

Напомним, с 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и ограничение будет действовать до 9 декабря.

10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками территорию Польши. В страну проникли по меньшей мере 19 дронов, из которых четыре были сбиты.

Из-за массированной атаки и возможной угрозы безопасности временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве, но впоследствии их деятельность возобновили.

По сообщениям СМИ, вторжение российских дронов в польское воздушное пространство вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании рассматривают возможность изменения маршрутов, отводя самолеты подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.

Латвия Польша Атака дронов
