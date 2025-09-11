Після Польщі ще одна країна Європи закриває небо над кордоном з РФ та Білорусією

Слідом за Польщею Латвія закриває небо на сході, щоб запобігти несанкціонованим польотам та підготувати країну до потенційних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрюдса.

З 11 вересня о 18:00 і щонайменше до 18 вересня з можливістю продовження терміну Латвія закриває свій повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією.

Спрюдс підкреслив, що події у Польщі у середу є явним порушенням повітряного простору НАТО. Латвія реагує превентивно, хоча прямих загроз наразі немає.

Національні збройні сили перебувають у підвищеній готовності під час всебічних навчань із захисту країни "Namejs".

Контроль та безпека

Закриття повітряного простору дозволяє повністю контролювати заборонену зону, спрощує виявлення несанкціонованих літальних апаратів та звільняє небо для винищувачів НАТО та латвійської ППО.

Це також дає змогу інтенсивно тестувати акустичні системи спостереження, проводити симуляції дронів і протидронові тренування, а також розгортати мобільні бойові підрозділи.

"Безпілотні літальні апарати Росії в повітряному просторі НАТО є сигналом тривоги. Ми маємо зробити все, щоб не допустити ескалації атак дронів", - наголосив Спрюдс.

На східному кордоні Латвії постійно чергують підрозділи протиповітряної оборони NBS, готові збивати дрони держав-агресорів. Посилено патрулювання НАТО.