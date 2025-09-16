ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнца

Вторник 16 сентября 2025 14:26
UA EN RU
После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнца После похолодания в Украину вернется тепло (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни во многих областях Украины будет преобладать прохладная и влажная погода. Жителям и гостям Киева также прогнозируют существенное похолодание. Однако после этого может вернуться солнце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в разных областях завтра

В целом в течение среды, 17 сентября, в Украине будет преобладать влажная дождливая и холодная погода:

  • в западных областях;
  • на севере (кроме Сумской области);
  • в Винницкой области;
  • в Одесской области;
  • в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

"Одевайтесь теплее и не мокните. В этих регионах температура воздуха составит +15+19 градусов", - сообщила Диденко.

Тем временем на остальной территории Украины ожидается сухая, солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26°C:

  • на востоке;
  • на юге (кроме Одесской области);
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области;
  • в Сумской области;
  • в восточных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка, над континентальной Европой", - объяснила эксперт.

После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнцаАнтициклон Oldenburgia (карта: facebook.com/tala.didenko)

Когда и насколько сильно похолодает в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве серьезное похолодание и дожди ожидаются также завтра, 17 сентября.

Она уточнила, что такую погоду обусловит атмосферный фронт.

"Уважаемые метеопаты - возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всевозможные... А остальным киевлянам - не забыть зонты и обязательно теплее одеться. Можно тоненький пуховичок, из тех, что как легкие курточки", - отметила метеоролог.

По ее словам, температура воздуха в среду в столице "едва достигнет +15+17 градусов". Да еще и с дождем.

Чего ждать от погоды дальше и когда придет тепло

Согласно информации Диденко, в четверг, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении.

"Соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины", - уточнила она.

Между тем уже в пятницу, 19 сентября, в сторону Украины начнет двигаться антициклон Oldenburgia.

"Погода опомнится, выровняется и, по предварительным прогнозам, ближайшие выходные - 20-21 сентября - обещают Украине прекрасную солнечную теплую погоду с температурой воздуха +23+27 градусов", - подчеркнула эксперт.

Следовательно, этот уик-энд "везде в Украине будет солнечным и теплым".

После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнцаПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей и гостей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях - грозах уже в ближайшее время.

Кроме того, мы объясняли, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на неделю Осень
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым