После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнца

В ближайшие дни во многих областях Украины будет преобладать прохладная и влажная погода. Жителям и гостям Киева также прогнозируют существенное похолодание. Однако после этого может вернуться солнце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в разных областях завтра

В целом в течение среды, 17 сентября, в Украине будет преобладать влажная дождливая и холодная погода:

в западных областях;

на севере (кроме Сумской области);

в Винницкой области;

в Одесской области;

в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

"Одевайтесь теплее и не мокните. В этих регионах температура воздуха составит +15+19 градусов", - сообщила Диденко.

Тем временем на остальной территории Украины ожидается сухая, солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26°C:

на востоке;

на юге (кроме Одесской области);

в Полтавской области;

в Днепропетровской области;

в Сумской области;

в восточных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка, над континентальной Европой", - объяснила эксперт.

Антициклон Oldenburgia (карта: facebook.com/tala.didenko)

Когда и насколько сильно похолодает в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве серьезное похолодание и дожди ожидаются также завтра, 17 сентября.

Она уточнила, что такую погоду обусловит атмосферный фронт.

"Уважаемые метеопаты - возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всевозможные... А остальным киевлянам - не забыть зонты и обязательно теплее одеться. Можно тоненький пуховичок, из тех, что как легкие курточки", - отметила метеоролог.

По ее словам, температура воздуха в среду в столице "едва достигнет +15+17 градусов". Да еще и с дождем.

Чего ждать от погоды дальше и когда придет тепло

Согласно информации Диденко, в четверг, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении.

"Соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины", - уточнила она.

Между тем уже в пятницу, 19 сентября, в сторону Украины начнет двигаться антициклон Oldenburgia.

"Погода опомнится, выровняется и, по предварительным прогнозам, ближайшие выходные - 20-21 сентября - обещают Украине прекрасную солнечную теплую погоду с температурой воздуха +23+27 градусов", - подчеркнула эксперт.

Следовательно, этот уик-энд "везде в Украине будет солнечным и теплым".

Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)