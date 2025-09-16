Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця
Найближчими днями у багатьох областях України переважатиме прохолодна й волога погода. Мешканцям і гостям Києва також прогнозують суттєве похолодання. Проте після цього може повернутись сонце.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в різних областях завтра
В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:
- у західних областях;
- на півночі (крім Сумської області);
- у Вінницькій області;
- в Одеській області;
- у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.
"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.
Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:
- на сході;
- на півдні (крім Одеської області);
- у Полтавській області;
- у Дніпропетровській області;
- у Сумській області;
- у східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.
Антициклон Oldenburgia (карта: facebook.com/tala.didenko)
Коли й наскільки сильно похолоднішає в Києві
Діденко повідомила, що у Києві серйозне похолодання та дощі очікуються також завтра, 17 вересня.
Вона уточнила, що на таку погоду зумовить атмосферний фронт.
"Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі... А решті киян - не забути парасолі й обов'язково тепліше одягнутися. Можна тоненький пуховичок, із тих, що як легкі курточки", - зауважила метеоролог.
За її словами, температура повітря у середу в столиці "ледь досягне +15+17 градусів". Та ще й з дощем.
Чого чекати від погоди далі й коли прийде тепло
Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.
"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.
Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.
"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.
Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".
Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
