Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время "накроют" грозы

Вторник 16 сентября 2025 12:42
Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время "накроют" грозы Украинцев предупредили о грозах в некоторых областях Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей и гостей ряда областей Украины об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время. Речь идет о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях Украины ждать непогоды

Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - грозы - могут "накрыть" некоторые области Украины уже в ближайшее время и с удержанием до конца суток, 16 сентября.

Особенно внимательными к погодным условиям стоит быть жителям:

  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время &quot;накроют&quot; грозыВ каких областях Украины прогнозируют грозы (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы:

  • энергетических предприятий;
  • строительных предприятий;
  • коммунальных предприятий.

Первый уровень опасности: какие области Украины в ближайшее время &quot;накроют&quot; грозыПредупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды в Украине ждать в ближайшие дни

Несколько ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие несколько суток будет происходить смена погоды.

В течение среды (17 сентября) и четверга (18 сентября) в Украине пройдут умеренные, а местами - и значительные дожди. На юге - местами с грозами.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 8-14°C (в южной части - до 16°C);
  • днем 21-27°C.

При этом снижение температуры до 16-22°C ожидается:

  • сегодня (16 сентября) - в западных областях;
  • 17 сентября - в западных, в Винницкой и большинстве северных областей;
  • 18 сентября - по Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали, что экстремальная жара нанесла экономике Европы ущерб на 40 млрд евро.

Кроме того, мы объясняли, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Гидрометцентр Погода в Украине Западная Украина Непогода в Украине Погода на день Метеоролог
