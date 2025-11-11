В Минюсте подтвердили следственные действия с участием Галущенко
В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что правоохранительные органы проводят следственные действия с участием министра юстиции Германа Галущенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
"Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в заявлении министерства.
В ведомстве также отметили, что министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.
"Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины - лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке", - добавили в Минюсте.
При этом в министерстве добавили, что учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий.
Что предшествовало
Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".
Следствие установило, что деятельность предприятия фактически контролировала организованная преступная группировка. Ее участники требовали от контрагентов компании "откаты" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.
По информации НАБУ, злоумышленники занимались легализацией полученных незаконным путем средств через специальный офис в центре Киева. Правоохранители выяснили, что помещение принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одним из ключевых приоритетов для государства.
Сегодня стало известно, что наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике.