До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное

В течение дня в Киеве прошел ряд встреч, на которых советники "коалиции желающих" работали над мирным планом и сопутствующими документами. Уже во вторник, 6 января, наработки будут обсуждать лидеры коалиции в Париже.

Кто приехал в Украину и какие именно документы обсуждались - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Утром секретарь СНБО и глава украинской переговорной команды Рустем Умеров сообщил о прибытии в Киев представителей стран-партнеров. Встречу на уровне советников по нацбезопасности анонсировал президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Всего в Киев прибыть представители 15 страна, а также представители НАТО и ЕС. От США к обсуждениям онлайн присоединялся спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Работа переговорных команд была разделена на несколько блоков по темам.

Блок 1

О результатах работы первого блока рассказали его участники - первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Кислица: главные заявления

Мы собрали в Киеве 18 участников - это 15 иностранных стран плюс международные организации - Европейский Союз, Европейская Комиссия, Европейский Совет, а также НАТО.

Первая сессия заседания с национальными советниками по вопросам безопасности была посвящена тому, что мы пришли по ключевым документам , за исключением экономического документа, он будет рассматриваться на второй сессии при участии премьера Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.

. Тот объем информации, которую они (советники, - ред.) получили, он подлежит тому, чтобы проинформировать лидеров и в течение 48 часов мы все собрались в Париже и дали, я надеюсь, политическое одобрение главным ключевым элементам тех документов, которые мы сегодня представили.

Никто не давил на Украину в ходе утренней сессии.

в ходе утренней сессии. Документы таким образом написаны, что не нарушают основ конституционного строя и суверенитета Украины. Некоторые документы готовы на 100 процентов, некоторые - на 90. И тут уже будет больше проблема с тем, каким образом в сжатые сроки все страны, которые хотят нас поддержать, могут пройти национальные процедуры.

Бевз: главные заявления

О территории и ЗАЭС - не американцы настаивают на определенных ультимативных решениях, которые неприемлемы для Украины, настаивают россияне.

Сегодняшняя встреча была посвящена тому, чтобы согласовать с ними (европейцами, - ред.) позиции. Но у нас нет с ними разночтений по тому, как Украине лучше защитить свои интересы.

Гарантии безопасности - важно понять, как выглядит архитектура этих документов. Есть многостороннее рамочное соглашение о гарантиях безопасности, оно будет подписано Украиной, США, европейскими партнерами и теми не европейскими странами, которые желают предоставить такие гарантии. Например, Канада, которая сегодня присутствует. Эта рамка и увязывает то, как между собой взаимодействуют все гаранты.

и теми не европейскими странами, которые желают предоставить такие гарантии. Например, Канада, которая сегодня присутствует. Эта рамка и увязывает то, как между собой взаимодействуют все гаранты. Все понимают, что ВСУ - это первый уровень защиты , что есть возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые будут размещены в Украине для обеспечения безопасности в воздухе, на море, на земле. Есть американский так называемый "бэкстоп", который оказывает поддержку многонациональным силам .

Гнатов: главные заявления

Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ, он содержит 4 раздела и 4 приложения. Все эти разделы о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение ВСУ, их восстановление, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора.

Блок 2

О результатах второго блока - экономического, рассказали участники - министр экономики Алексей Соболев и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Соболев: главные заявления

Была сессия посвященная "просперети фреймворк" - процветание Украины. Это экономическая составляющая соглашений по безопасности. Мы последние недели с американской стороной, Всемирным банком нарабатывали документ, который говорит сколько необходимо капитала, чтобы отстроить Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались. Какие есть источники для этого уже сегодня, какие могут возникнуть в следующие 10 лет и откуда взять такой капитал. Оно идет вместе с рамкой безопасности. Без безопасности не будет экономического процветания.

У нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план согласовали и мы договорились дальше сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже во вторник для того, чтобы наработать совместный план с США, Европой, Канадой и странами нордикс.

Качка: главные заявления

Вопрос экономического благосостояния является в 20 пунктах (мирного плана, - ред.) одним из краеугольных элементов. Есть консенсус, что важно.

Для обеспечения экономического процветания нам на следующие 10 лет надо сконсолидировать около 800 млрд долларов. Сюда входят средства на компенсации убытков физическим лицам, общая реконструкция и восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и бустер для экономического развития и для этого бустера есть ориентир в масштабах 200 млрд долларов . У нас есть четкое понимание, что основой этой работы будут также и реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в ЕС.

По вступлению в ЕС - есть более амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана. 2027 год - очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно.

Блок 3

О результатах работы третьего блока переговоров рассказали спикер парламента Руслан Стефанчук и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Стефанчук: главные заявления

Важная дискуссия, которая звучала - вопросы, касающиеся Конституции, не могут быть вопросами ни всеукраинского, ни какого-то другого референдума. Вопросом референдума может быть только один - поддерживаете ли вы соглашение.

Мы заходим в операционные вопросы, связанные с проведением референдума. Есть большое количество нюансов - голосование военных, украинцев за рубежом, приглашение наблюдателей.

Нам не нужны выборы или референдум любой ценой, нам нужны демократические. Выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые есть в мире.

Проводить ли (выборы и референдум, - ред.) в один день, или это возможно 2-3 дня - это все будет зависеть от гарантий безопасности.

Арахамия: главные заявления