Галущенко впервые сделал заявление после разоблачения НАБУ коррупции в энергетике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Сегодня, 12 ноября правительство отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями", - подчеркнул он.

Галущенко подчеркнул, что он не держится за должность министра.

"И не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - подчеркнул министр.