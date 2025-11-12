Галущенко впервые сделал заявление после разоблачения НАБУ коррупции в энергетике
Министр юстиции Украины Герман Галущенко впервые публично высказался после громкого расследования НАБУ относительно масштабной коррупции в энергетической сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Сегодня, 12 ноября правительство отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями", - подчеркнул он.
Галущенко подчеркнул, что он не держится за должность министра.
"И не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - подчеркнул министр.
Что предшествовало
Напомним, что в этот понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом".
По данным следователей, компания фактически находилась под контролем организованной преступной группировки, участники которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости контрактов.
Стоит отметить, что среди фигурантов дела был и Галушенко, который на тот момент занимал должность министра энергетики.
В НАБУ также уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очищение "Энергоатома" от коррупционных проявлений является приоритетной задачей государства.
Вчера же 11 ноября наблюдательный совет компании инициировал специальное заседание из-за коррупционного скандала в энергетической сфере.
После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
А уже сегодня утром Свириденко сообщила об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
