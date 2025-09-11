Пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны ракетами по 400 тысяч евро, - Bild

Дроны РФ в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши, которые заходили через Украину и Беларусь. Польская ПВО смогла сбить только четыре из них.

В Польше также нашли обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера". Москва заявила, что якобы не планировала удары по польской территории, но не объяснила, как дроны оказались там.

В Литве предупредили, что такие вторжения дронов на территорию НАТО могут перерасти в эскалацию, включая возможное применение военной силы. После переговоров с союзниками из-за атаки России активирована статья 4 НАТО, что позволило государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

Как пишет Bloomberg, после налета российских дронов Польша впервые обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.