Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны ракетами по 400 тысяч евро, - Bild

Фото: пилоты F-35 в Польше сбивали российские дроны ракетами по 400 тысяч евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пилоты F-35 при сбивании российских дронов в воздушном пространстве Польши использовали дорогостоящие ракеты по 400 тысяч евро за штуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Эксперты издания отмечают, что современные самолеты F-35 в борьбе против дешевых беспилотников "не имеют смысла". Пилоты истребителей атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит более 400 тысяч евро. При этом дроны РФ стоят всего несколько тысяч евро.

"В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям", - отметил высокопоставленный офицер НАТО.

 

Дроны РФ в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 19 ударных дронов по территории Польши, которые заходили через Украину и Беларусь. Польская ПВО смогла сбить только четыре из них.

В Польше также нашли обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера". Москва заявила, что якобы не планировала удары по польской территории, но не объяснила, как дроны оказались там.

В Литве предупредили, что такие вторжения дронов на территорию НАТО могут перерасти в эскалацию, включая возможное применение военной силы. После переговоров с союзниками из-за атаки России активирована статья 4 НАТО, что позволило государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

Как пишет Bloomberg, после налета российских дронов Польша впервые обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

ДрониПольша