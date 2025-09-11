Пілоти F-35 у Польщі збивали російські дрони ракетами по 400 тисяч євро, - Bild

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО змогла збити лише чотири з них.

У Польщі також знайшли уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера". Москва заявила, що нібито не планувала удари по польській території, але не пояснила, як дрони опинилися там.

У Литві попередили, що такі вторгнення дронів на територію НАТО можуть перерости в ескалацію, включно з можливим застосуванням військової сили. Після перемовин з союзниками через атаку Росії активовано статтю 4 НАТО, що дозволило державам-членам обговорити ситуацію у Північноатлантичній раді.

Як пише Bloomberg, після нальоту російських дронів Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО та захистом від безпілотників.