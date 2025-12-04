Подрыв железной дороги в Польше: суд выдал ордер на арест двух граждан Украины

В Польше Окружной суд в Варшаве выдал ордера на арест двух граждан Украины, которые подозреваются в диверсии на железной дороге. Речь идет о российских агентах Евгении Иванове и Александре Кононове, которые сбежали в Беларусь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишут польские издания РАР и tvn24.
Согласно ордерам (EAW), выданным на Евгения Иванова и Александра Кононова, польские правоохранители имеют право арестовать обоих при первой возможности. Ордер на Иванова выдали 3 декабря, на Кононова - 4 декабря.
Иванова считают непосредственным исполнителем диверсии на железной дороге. Кононова подозревают в причастности к взрывам. Оба сбежали в Беларусь, что подтвердило министерство иностранных дел страны.
При этом прокуратура рассекретила личные данные подозреваемых. Отмечается, что Евгений Иванов - уроженец Эстонии, 1984 года рождения, который имеет гражданство Украины. Кононов, 1986 года рождения, родился в Украине и также имеет ее гражданство.
Подозрение, которое выдвинули российским агентам, охватывает ряд статей уголовного кодекса Польши: шпионаж в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создание угрозы катастрофы в наземном транспорте и незаконное использование взрывчатых веществ.
Дополнительно их обвинили в совершении диверсионных действий террористического характера в пользу разведки России, направленных против Республики Польша. За это обоим грозит пожизненное заключение.
В середине ноября в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на ключевом маршруте к границе с Украиной. Машинист заметил дефект возле станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства. Как выяснилось, пути были повреждены из-за взрыва.
По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, польские военные дополнительно проверят еще около 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе. Уже тогда было сказано, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.
18 ноября польские правоохранительные органы установили лиц, причастных к актам диверсии на железной дороге. Ими оказались два гражданина Украины, завербованные российскими шпионами в Европе. Обоим удалось сбежать в Беларусь, поэтому Польша начала готовить европейский ордер на их арест.