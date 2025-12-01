ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Польша готовит европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Польша, Понедельник 01 декабря 2025 13:56
UA EN RU
Польша готовит европейский ордер на арест украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге Иллюстративное фото: полиция в Польше (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Польша готовит европейский ордер на арест двух украинцев, которых подозревают в диверсии на железной дороге.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание RMF24, ссылаясь на заявление спикера Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака.

Так, прокурор Национальной прокуратуры Польши обратился в окружной суд в Варшаве с ходатайством о выдаче европейского ордера на задержание двух подозреваемых, причастных к диверсии на польской железной дороге.

Речь идет о:

  • Евгении Иванове, 1984 года рождения, уроженце Эстонии;
  • Александре Кононове, 1986 года рождения из Украины.

Польские правоохранители убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы России, чтобы дестабилизировать работу критической инфраструктуры Польши.

Следствие установило, что после диверсии на польской железной дороге оба мужчины покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

Сейчас их поиском занимается Варшавское управление полиции, которое уже обнародовало фото подозреваемых, чтобы ускорить их установление и задержание. При этом расследование продолжается, а власти не исключают, что круг причастных лиц может расшириться.

По польскому законодательству (статья 130 Уголовного кодекса), подозреваемым грозит до 30 лет заключения. Польская сторона настаивает, что диверсионная деятельность направлена на подрыв европейской безопасности, ведь через территорию страны проходят ключевые логистические маршруты поставки помощи Украине.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к границе с Украиной, чтобы исключить новые взрывы.

Кстати, недавно Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси для вручения ноты с требованием об экстрадиции двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге.

Что известно об актах саботажа на железной дороге

Инциденты на железнодорожной линии Варшава-Люблин произошли 15 и 16 ноября вблизи городов Мика и Пулав, а также в районе Голомб.

Так, утром воскресенья, 16 ноября, машинист поезда сообщил о нарушениях в работе железнодорожной инфраструктуры. Позже поляки сообщили, что на этом участке сработало взрывное устройство, которое вызвало повреждение полотна.

В свою очередь, вблизи Пулав, были повреждены воздушные линии, в результате чего в одном из поездов было разбито окно. Поезд сообщением Свиноуйсьце-Жешув перевозил 475 пассажиров.

После этих инцидентов польские правоохранительные органы начали расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит