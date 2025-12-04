Підрив залізниці у Польщі: суд видав ордер на арешт двох громадян України

Згідно з ордерами (EAW), виданими на Євгенія Іванова та Олександра Кононова, польські правоохоронці мають право заарештувати обох при першій нагоді. Ордер на Іванова видали 3 грудня, на Кононова - 4 грудня.

Іванова вважають безпосереднім виконавцем диверсії на залізниці. Кононова підозрюють у причетності до вибухів. Обидва втекли до Білорусі, що підтвердило міністерство закордонних справ країни.

При цьому прокуратура розсекретила особисті дані підозрюваних. Зазначається, що Євгеній Іванов - уродженець Естонії, 1984 року народження, який має громадянство України. Кононов, 1986 року народження, народився в Україні й також має її громадянство.

Підозра, яку висунули російським агентам, охоплює низку статей кримінального кодексу Польщі: шпигунство у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та незаконне використання вибухових речовин.

Додатково їх звинуватили у вчиненні диверсійних дій терористичного характеру на користь розвідки Росії, спрямованих проти Республіки Польща. За це обом загрожує довічне ув'язнення.