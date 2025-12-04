Подрыв железной дороги в Польше: суд выдал ордер на арест двух граждан Украины

В Польше Окружной суд в Варшаве выдал ордера на арест двух граждан Украины, которые подозреваются в диверсии на железной дороге. Речь идет о российских агентах Евгении Иванове и Александре Кононове, которые сбежали в Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишут польские издания РАР и tvn24 .

Согласно ордерам (EAW), выданным на Евгения Иванова и Александра Кононова, польские правоохранители имеют право арестовать обоих при первой возможности. Ордер на Иванова выдали 3 декабря, на Кононова - 4 декабря.

Иванова считают непосредственным исполнителем диверсии на железной дороге. Кононова подозревают в причастности к взрывам. Оба сбежали в Беларусь, что подтвердило министерство иностранных дел страны.

При этом прокуратура рассекретила личные данные подозреваемых. Отмечается, что Евгений Иванов - уроженец Эстонии, 1984 года рождения, который имеет гражданство Украины. Кононов, 1986 года рождения, родился в Украине и также имеет ее гражданство.

Подозрение, которое выдвинули российским агентам, охватывает ряд статей уголовного кодекса Польши: шпионаж в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создание угрозы катастрофы в наземном транспорте и незаконное использование взрывчатых веществ.

Дополнительно их обвинили в совершении диверсионных действий террористического характера в пользу разведки России, направленных против Республики Польша. За это обоим грозит пожизненное заключение.