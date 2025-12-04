ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Подрыв железной дороги в Польше: суд выдал ордер на арест двух граждан Украины

Польша, Четверг 04 декабря 2025 23:00
UA EN RU
Подрыв железной дороги в Польше: суд выдал ордер на арест двух граждан Украины Иллюстративное фото: польская полиция должна арестовать диверсантов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Польше Окружной суд в Варшаве выдал ордера на арест двух граждан Украины, которые подозреваются в диверсии на железной дороге. Речь идет о российских агентах Евгении Иванове и Александре Кононове, которые сбежали в Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишут польские издания РАР и tvn24.

Согласно ордерам (EAW), выданным на Евгения Иванова и Александра Кононова, польские правоохранители имеют право арестовать обоих при первой возможности. Ордер на Иванова выдали 3 декабря, на Кононова - 4 декабря.

Иванова считают непосредственным исполнителем диверсии на железной дороге. Кононова подозревают в причастности к взрывам. Оба сбежали в Беларусь, что подтвердило министерство иностранных дел страны.

При этом прокуратура рассекретила личные данные подозреваемых. Отмечается, что Евгений Иванов - уроженец Эстонии, 1984 года рождения, который имеет гражданство Украины. Кононов, 1986 года рождения, родился в Украине и также имеет ее гражданство.

Подозрение, которое выдвинули российским агентам, охватывает ряд статей уголовного кодекса Польши: шпионаж в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создание угрозы катастрофы в наземном транспорте и незаконное использование взрывчатых веществ.

Дополнительно их обвинили в совершении диверсионных действий террористического характера в пользу разведки России, направленных против Республики Польша. За это обоим грозит пожизненное заключение.

Диверсия на железной дороге в Польше: детали

В середине ноября в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на ключевом маршруте к границе с Украиной. Машинист заметил дефект возле станции PKP Mika в районе Жичина, что в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства. Как выяснилось, пути были повреждены из-за взрыва.

По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, польские военные дополнительно проверят еще около 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе. Уже тогда было сказано, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов на польской железной дороге, через которую транспортировалась помощь от союзников в Украину.

18 ноября польские правоохранительные органы установили лиц, причастных к актам диверсии на железной дороге. Ими оказались два гражданина Украины, завербованные российскими шпионами в Европе. Обоим удалось сбежать в Беларусь, поэтому Польша начала готовить европейский ордер на их арест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина Война в Украине
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне