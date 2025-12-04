Підрив залізниці у Польщі: суд видав ордер на арешт двох громадян України
В Польщі Окружний суд у Варшаві видав ордери на арешт двох громадян України, які підозрюються у диверсії на залізниці. Мова йде про російських агентів Євгенія Іванова та Олександра Кононова, які втекли до Білорусі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пишуть польські видання РАР та tvn24.
Згідно з ордерами (EAW), виданими на Євгенія Іванова та Олександра Кононова, польські правоохоронці мають право заарештувати обох при першій нагоді. Ордер на Іванова видали 3 грудня, на Кононова - 4 грудня.
Іванова вважають безпосереднім виконавцем диверсії на залізниці. Кононова підозрюють у причетності до вибухів. Обидва втекли до Білорусі, що підтвердило міністерство закордонних справ країни.
При цьому прокуратура розсекретила особисті дані підозрюваних. Зазначається, що Євгеній Іванов - уродженець Естонії, 1984 року народження, який має громадянство України. Кононов, 1986 року народження, народився в Україні й також має її громадянство.
Підозра, яку висунули російським агентам, охоплює низку статей кримінального кодексу Польщі: шпигунство у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та незаконне використання вибухових речовин.
Додатково їх звинуватили у вчиненні диверсійних дій терористичного характеру на користь розвідки Росії, спрямованих проти Республіки Польща. За це обом загрожує довічне ув'язнення.
Диверсія на залізниці у Польщі: деталі
В середині листопада в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект біля станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства. Як з'ясувалося, колії були пошкоджені через вибух.
За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, польські військові додатково перевірять ще близько 120 км залізничних шляхів, що ведуть до українського кордону. Вже тоді було сказано, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.
18 листопада польські правоохоронні органи встановили осіб, причетних до актів диверсії на залізниці. Ними виявилися два громадянина України, завербовані російськими шпигунами у Європі. Обом вдалося втекти до Білорусі, тому Польща почала готувати європейський ордер на їх арешт.