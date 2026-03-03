ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Харькове обломки дрона РФ повредили высотки и авто: какому району не повезло

Харьков, Вторник 03 марта 2026 05:34
Фото: россияне нанесли удары в ночь на 3 марта (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

В Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова в Telegram.

Как заявил городской голова, получилось без пострадавших в результате.

"Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто. К счастью, нет пострадавших", - повыдомил Терехов.

Отметим, что Воздушные Силы постоянно ночью сообщали о группах дронов, которые направлялись на Харьков, по области, предполагались даже вероятные пусы КАБов.

Накануне Терехов сообщал о попадании в многоквартирный дом в Шевченковском районе Харькова, но с постарждавшими.

Атаки на Харьковскую область

Как известно, Харьков и регион время от времени является объектом для Москвы, которая атакует эти территории беспилотниками различных типов, ракетами и КАБами. Относительно недавних обстрелов, напомним, что 1 марта оккупанты РФ ударили дроном по общежитию в Харькове. В результате атаки вспыхнул пожар, были пострадавшие.

26 февраля во время масштабной атаки на Украину пострадал и Харьков. Баллистические ракеты прилетели по городу - враг атаковал 17 беспилотниками и двумя ракетами.

Кроме разрушений домов и инфраструктуры Харьковщины, из-за чего у населения часто отсутствует электроэнергия, вода или отопление, нередко сообщается о пострадавших и жертвах, среди которых - дети.

Например, РБК-Украина писало как россияне ударили по детсаду в Харькове, пострадали дети.

Харьков Атака дронов
