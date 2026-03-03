В Харькове обломки дрона РФ повредили высотки и авто: какому району не повезло

Фото: россияне нанесли удары в ночь на 3 марта (ГСЧС Украины)

В Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова в Telegram.

Как заявил городской голова, получилось без пострадавших в результате. "Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто. К счастью, нет пострадавших", - повыдомил Терехов. Отметим, что Воздушные Силы постоянно ночью сообщали о группах дронов, которые направлялись на Харьков, по области, предполагались даже вероятные пусы КАБов. Накануне Терехов сообщал о попадании в многоквартирный дом в Шевченковском районе Харькова, но с постарждавшими.