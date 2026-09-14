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Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко

12:19 14.09.2026 Пн
3 мин
На фоне скандала директора НАБУ и САП готовят брифинг
aimg Мария Кучерявец
Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
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Вокруг генпрокурора Руслана Кравченко разгорелся новый скандал. Он заявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу из окружения руководителя САП Александра Клименко, после чего стало известно, что он уехал за границу.

РБК-Украина собрало хронологию событий, позицию НАБУ, реакцию ОП и главные подробности скандала.

Кравченко подписал подозрение Кривоносу

В понедельник, 14 сентября утром генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал видеообращение, в котором сообщил о подписании подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу за "подделку документов для получения неправомерной выгоды и фиктивное усыновление".

Второе подозрение, по словам Кравченко, касается лица из окружения руководителя САП Александра Клименко - из-за "воздействия на судей ВАКС и содействия уклонению от мобилизации".

Кравченко обвинил антикоррупционные органы в похищении материалов дел во время обысков по делу "Карфаген" и заявил, что президент "политически сдерживал" его решение.

Генпрокурор обнародовал тексты подозрений и заявил, что они зарегистрированы в ЕРДР, хотя дела открыты еще в 2014 и 2025 годах соответственно.

Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко

Реакция Банковой и Зеленской

Инициатива Кравченко является его личной самодеятельностью, не согласованной с Офисом президента, заверили источники РБК-Украина в окружении Владимира Зеленского.

"Он сошел с ума. Может, перебоялся", - отметил собеседник издания.

Сам президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что у Кравченко есть лишь один путь - увольнение, и призвал нардепов безотлагательно поддержать это решение.

В Верховную Раду уже поступило официальное представление об отставке генпрокурора. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в ближайшие часы документ будет рассмотрен на заседании Профильного комитета ВРУ.

Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко

Парламент будет голосовать за отставку Кравченко завтра, 15 сентября.

Ответ НАБУ и САП

В НАБУ и САП расценили действия Кравченко как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. В бюро опровергают информацию о подозрении и изъятии дел:

  • Подозрение Кривоносу не вручали: По состоянию на данный момент никаких процессуальных документов директору НАБУ официально не предоставлено, а заявления Кравченко носят исключительно публичный характер, говорят в Бюро.
  • Материалы не изымали: Информация о якобы изъятии производств детективами НАБУ не соответствует действительности.
  • Никаких договоренностей: В Бюро подчеркнули, что никогда не требовали "неприкосновенности" для своих сотрудников или руководства.

Выезд Кравченко за границу и "пленки" по Кривоносу

По данным источников РБК-Украина, Руслан Кравченко выехал из Украины сегодня ночью в 02:30 через пункт пропуска на границе с Польшей.

Сам Кравченко подтвердил свой выезд, но назвал его "загранкомандировкой" для информирования международных партнеров о "рисках антикоррупционной системы".

Уже находясь за границей, он начал публиковать собственные "пленки" относительно Кривоноса, касающиеся событий почти 20-летней давности - в частности, якобы фиктивного усыновления ребенка для амнистии по делу о подкупе студентов в 2009 году.

Кто возглавит офис генпрокурора?

В сети появились слухи, что преемником Кравченко может стать глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Однако несколько источников РБК-Украина опровергли данную информацию.

Сам Гетманцев также лично отрицал такие планы, написав: "...пока, нет".

Добавим, что этим событиям предшествовало заявление Руслана Кравченко о подаче в отставку 7 сентября. Он написал заявление об увольнении на фоне опубликованных НАБУ и САП материалов спецоперации "Карфаген", в рамках которого расследуются возможные преступления с участием должностных лиц Офиса генпрокурора. Заявлению об отставке Кравченко предшествовала его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Как мы писали ранее, в рамках операции "Карфаген", по данным следствия, разоблачена преступная организация, причастная к "крышеванию" мошеннических колл-центров. Антикоррупционные органы провели обыски в помещениях ОГП.

По делу уже есть первые арестованные. В частности, Сергей Кропива ("Канцлер") - отстраненный начальник Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен.

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