Генпрокурор Кравченко сделал заявление о возможности отставки из-за дела НАБУ

На фоне дела НАБУ в отношении должностных лиц ОГП генпрокурор заявил, что не планирует самостоятельно покидать пост, но готов к решению Рады.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Есть законные процедуры. Я не держусь за должность и не буду держаться никогда. Это решение команды, президента или Верховной Рады. Моего решения такого на данный момент нет", - сказал генпрокурор во время общения с журналистами.

Таким образом, в настоящее время Кравченко не намерен самостоятельно уходить с поста. При этом он подчеркнул, что не будет держаться за нее, если будет принято соответствующее решение об увольнении.

По словам генпрокурора, в Украине решения по ответственности должны приниматься в рамках закона. Он подчеркнул, что окончательная оценка обстоятельствам должна давать суд.

"Точку ставит суд, а не детектив или следователь", - заявил Кравченко.

Он также отметил, что имеет ответы на вопросы, которые возникли к нему в контексте дела, в частности, о семейном и финансовом положении, а также собственных расходах.

"Но если вы думаете, что я должен писать заявление (об отставке ред.) – это ваше мнение", – подытожил он.