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Генпрокурор Кравченко сделал заявление о возможности отставки из-за дела НАБУ

17:18 07.09.2026 Пн
2 мин
Генпрокурор объяснил, готов ли оставить должность на фоне дела о "крышевании" колл-центров
aimg Мария Науменко
Генпрокурор Кравченко сделал заявление о возможности отставки из-за дела НАБУ Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)
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На фоне дела НАБУ в отношении должностных лиц ОГП генпрокурор заявил, что не планирует самостоятельно покидать пост, но готов к решению Рады.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Есть законные процедуры. Я не держусь за должность и не буду держаться никогда. Это решение команды, президента или Верховной Рады. Моего решения такого на данный момент нет", - сказал генпрокурор во время общения с журналистами.

Таким образом, в настоящее время Кравченко не намерен самостоятельно уходить с поста. При этом он подчеркнул, что не будет держаться за нее, если будет принято соответствующее решение об увольнении.

По словам генпрокурора, в Украине решения по ответственности должны приниматься в рамках закона. Он подчеркнул, что окончательная оценка обстоятельствам должна давать суд.

"Точку ставит суд, а не детектив или следователь", - заявил Кравченко.

Он также отметил, что имеет ответы на вопросы, которые возникли к нему в контексте дела, в частности, о семейном и финансовом положении, а также собственных расходах.

"Но если вы думаете, что я должен писать заявление (об отставке ред.) – это ваше мнение", – подытожил он.

Напомним, НАБУ и САП раскрыли подробности спецоперации под названием "Карфаген", касающейся крыши незаконных колл-центров и легализации имущества, полученного в результате их работы.

Накануне Руслан Кравченко уже комментировал упоминания о себе на пленках НАБУ и обвинения в возможной причастности к крыше мошеннических колл-центров.

Генпрокурор опроверг эти утверждения, а также отверг связь с сейфом с деньгами, путешествиями семьи, покупкой ноутбука и ремонтом дома в Козине.

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