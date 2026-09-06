Дело о колл-центрах: суд арестовал Крапиву с залогом в 120 млн гривен

ВАКС избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Крапиве. Его заключили под стражу до 2 ноября 2026 года с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

В случае внесения этой суммы подозреваемого уволят из-под стражи, но на него возложат ряд процессуальных обязанностей.

Для Сергея Крапивы также определили альтернативную меру пресечения в виде залога. Ее размер составляет 120 млн. грн.

Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров и отправил подозреваемого под стражу в зале суда.

Дело Крапивы

Напомним, накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения должностному лицу Офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Прокуроры настаивали на содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн. грн.

Масштабные следственные действия прошли в рамках спецоперации под кодовым названием "Карфаген". В ходе расследования НАБУ и САП раскрыли подробности деятельности преступной организации, к которой было привлечено должностное лицо.

По данным правоохранителей, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду за "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией незаконного состояния.