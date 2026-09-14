Зеленский подал в Раду представление на увольнение Кравченко
В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
Как сообщает РБК-Украина, эту информацию журналистам подтвердил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Глава государства направил документ в понедельник, 14 сентября.
"Согласно пункту 25 части первой статьи 85, пункту 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131¹ Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Р. Кравченко с должности генерального прокурора", - говорится в документе.
Представлять документ на пленарном заседании парламента уполномочивается представитель президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.
Фото: Зеленский подал в Раду представление на увольнение Кравченко (Дмитрий Литвин)
Обновлено в 12:07
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в парламент поступило представление Зеленского об увольнении генерального прокурора.
"В течение ближайших часов документ будет рассмотрен на заседании профильного комитета, после чего завтра он будет вынесен на рассмотрение в сессионном зале парламента", - отметил он.
Скандал вокруг Кравченко
Напомним, 14 сентября генеральный прокурор обнародовал видеообращение, в котором сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Также он призвал руководителей НАБУ и САП подать в отставку.
В НАБУ заявили, что на тот момент Кривоносу официально не вручали подозрение. В антикоррупционном бюро также опровергли слова Кравченко об изъятии уголовных производств и любых предложениях по "неприкосновенности".
По информации источников РБК-Украина в окружении президента, инициатива Кравченко по подозрению руководства НАБУ была его личной и несогласованной "самодеятельностью".
В то же время Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно уволить Кравченко с должности, заявив, что у генпрокурора есть "только один путь".
РБК-Украина также писало, что Руслан Кравченко уехал из Украины ночью 14 сентября. Генпрокурор пересек границу через один из пунктов пропуска на польском направлении.
Напомним, 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген". В ее рамках расследуются возможные преступления с участием должностных лиц Офиса генерального прокурора.
В частности, по данным следствия, была разоблачена преступная организация, которая занималась "крышеванием" мошеннических колл-центров. В рамках операции правоохранители также провели обыски в помещениях ОГП.