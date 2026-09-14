ua en ru
Пн, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу

08:30 14.09.2026 Пн
4 мин
В чем его подозревают?
aimg Елена Чупровская
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу Фото: генпрокурор Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в соцсетях.

В чем подозревают директора НАБУ

"Я подозреваю его (Семена Кривоноса - ред.) в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко подчеркнул, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.

Второе подозрение - окружение руководителя САП

Еще одно подозрение, по словам Кравченко, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Речь идет о влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

Именно это уголовное производство, как утверждает генпрокурор, и послужило настоящей причиной ночного обыска в Офисе генерального прокурора.

Кравченко назвал отставку политическим решением

Генпрокурор напомнил, что подал заявление об отставке несколько дней назад после встречи с президентом Украины. По его словам, это сознательное политическое решение - не признание вины.

"Я не держусь за должность, но и не позволю использовать мою отставку для остановки всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств и установления контроля над прокуратурой теми, чьи действия она расследовала", - написал Кравченко.

По его утверждению, настоящей целью операции "Карфаген" был не он лично, а доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП - и дальнейшее устранение генпрокурора для остановки процессуальных решений по этим делам.

Обыски и "украденные" документы

По словам Кравченко, во время обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам по собственным руководителям, работникам и связанным с ними лицам.

Часть документов и электронных данных, по его утверждению, были скопированы и похищены.

Генпрокурор утверждает, что по состоянию на данный момент его офис осуществляет процессуальное руководство в десятках уголовных производств по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые якобы совершили работники НАБУ и САП. По его словам, допрошены более 100 человек и собран значительный объем материалов негласных следственных действий.

Кравченко посоветовал Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня, чтобы не вовлекать возглавляемые ими органы и коллективы в личный конфликт.

Также, по мнению генпрокурора, директору НАБУ следует объяснить, как он убедил международную комиссию в собственной добродетели, имея в биографии историю с фиктивным усыновлением и обвинениями во взяточничестве.

Обновлено в 9:10

Генпрокурор обнародовал текст подозрения, которое он подписал директору НАБУ Кривоноса.

На другой фотографии, как следует из слов генпрокурора Кравченко, подозрение для "близкого к руководителю САП лица".

Фото: сообщение о подозрении руководителю НАБУ и близкому к руководителю САП человеку (t.me/ruslan_kravchenko_ru).

Операция "Карфаген": что известно

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, участники группировки обеспечивали "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией полученного имущества.

Между тем, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к этой деятельности.

Он поручил отстранить причастного сотрудника от исполнения обязанностей и проверить работу соответствующего департамента.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кравченко и руководителями НАБУ и САП.

После этого разговора генпрокурор написал заявление об отставке, а представление было направлено в Верховную Раду.

Как сообщало РБК-Украина, 9 сентября трое чиновников прокуратуры потеряли свои должности на фоне развертывания дела "Карфаген".

Среди них - первый заместитель генпрокурора и два руководителя областной прокуратуры.

О последствиях скандала для власти РБК-Украина подробнее писало в аналитическом материале. В нем говорится, как внутренние конфликты между силовиками расшатывают государственную систему.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Павел Кравченко НАБУ САП
Новости
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Аналитика
Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро