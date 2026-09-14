Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в соцсетях.

В чем подозревают директора НАБУ

"Я подозреваю его (Семена Кривоноса - ред.) в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко подчеркнул, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.

Второе подозрение - окружение руководителя САП

Еще одно подозрение, по словам Кравченко, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Речь идет о влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

Именно это уголовное производство, как утверждает генпрокурор, и послужило настоящей причиной ночного обыска в Офисе генерального прокурора.

Кравченко назвал отставку политическим решением

Генпрокурор напомнил, что подал заявление об отставке несколько дней назад после встречи с президентом Украины. По его словам, это сознательное политическое решение - не признание вины.

"Я не держусь за должность, но и не позволю использовать мою отставку для остановки всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств и установления контроля над прокуратурой теми, чьи действия она расследовала", - написал Кравченко.

По его утверждению, настоящей целью операции "Карфаген" был не он лично, а доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП - и дальнейшее устранение генпрокурора для остановки процессуальных решений по этим делам.

Обыски и "украденные" документы

По словам Кравченко, во время обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам по собственным руководителям, работникам и связанным с ними лицам.

Часть документов и электронных данных, по его утверждению, были скопированы и похищены.

Генпрокурор утверждает, что по состоянию на данный момент его офис осуществляет процессуальное руководство в десятках уголовных производств по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые якобы совершили работники НАБУ и САП. По его словам, допрошены более 100 человек и собран значительный объем материалов негласных следственных действий.

Кравченко посоветовал Семену Кривоносу и Александру Клименко подать в отставку уже сегодня, чтобы не вовлекать возглавляемые ими органы и коллективы в личный конфликт.

Также, по мнению генпрокурора, директору НАБУ следует объяснить, как он убедил международную комиссию в собственной добродетели, имея в биографии историю с фиктивным усыновлением и обвинениями во взяточничестве.

Обновлено в 9:10

Генпрокурор обнародовал текст подозрения, которое он подписал директору НАБУ Кривоноса.



На другой фотографии, как следует из слов генпрокурора Кравченко, подозрение для "близкого к руководителю САП лица".

Фото: сообщение о подозрении руководителю НАБУ и близкому к руководителю САП человеку (t.me/ruslan_kravchenko_ru).

Операция "Карфаген": что известно

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, участники группировки обеспечивали "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией полученного имущества.

Между тем, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к этой деятельности.

Он поручил отстранить причастного сотрудника от исполнения обязанностей и проверить работу соответствующего департамента.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кравченко и руководителями НАБУ и САП.