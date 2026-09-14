"У этого генпрокурора - один путь": Зеленский просит Раду немедленно уволить Кравченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Президент прокомментировал утреннее заявление генерального прокурора Руслана Кравченко о политическом давлении и заявил, что видит для него только один выход.

"У этого Генерального прокурора есть только один путь: уход с должности. Именно это я ему и сказал", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина видела все причины принятия такого решения.

"Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", - добавил Зеленский.

Увольнение Кравченко и операция "Карфаген": как все происходило

4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении действовавшей в Офисе генерального прокурора преступной группировки. По данным следствия, его участники прикрывали сеть мошеннических колл-центров и отмывали полученное таким образом имущество.

Уже 6 сентября генеральный прокурор публично опроверг свою причастность к этим схемам. По его словам, подозреваемого сотрудника отстранили от должности, а работу профильного департамента поручили проверить.

Как сообщало РБК-Украина, 8 сентября глава государства провел отдельный разговор с Кравченко, а также с руководителями НАБУ и САП. Именно после этой встречи генпрокурор подал заявление об увольнении.

На следующий день, 9 сентября, свои должности потеряли еще трое чиновников прокуратуры. Речь идет о первой заместительнице генпрокурора и двух руководителях областной прокуратуры.

О политических последствиях этой истории РБК-Украина подробнее рассказывало в отдельном аналитическом материале. В нем говорилось, как конфликты между силовыми и антикоррупционными структурами расшатывают государственную систему.

Сегодня, 14 сентября, Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.