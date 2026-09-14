ua en ru
Пн, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Он сошел с ума": как у Зеленского реагируют на инициативу Кравченко о подозрении Кривоносу

09:16 14.09.2026 Пн
2 мин
На Банковой назвали такой шаг генпрокурора "самодеятельностью"
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
"Он сошел с ума": как у Зеленского реагируют на инициативу Кравченко о подозрении Кривоносу Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Инициатива генпрокурора Руслана Кравченко о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и приближенному к руководителю САП Александру Клименко человеку является его самодеятельностью, не согласованной с Офисом президента.

Об этом РБК-Украина заверили несколько собеседников в окружении президента Владимира Зеленского.

"Он сошел с ума. Может, перебоялся", - сказал один из собеседников.

Другие источники издания, приближенные к главе государства, также настаивают на такой версии событий.

Скандал вокруг операции "Карфаген"

Напомним, 5 сентября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. По данным следствия, участники схемы могли "крышевать" сеть мошеннических колл-центров и легализовать имущество.

В тот же день офис генпрокурора подтвердил обыски в служебных помещениях, которыми пользовался Руслан Кравченко. В ОГП заявили, что детективы НАБУ получили доступ, в частности, к материалам производства по поводу возможных противоправных действий близких к руководству САП лиц.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров. На следующий день он подал заявление об отставке от должности генпрокурора.

Уже сегодня, 14 сентября, Кравченко заявил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Он также призвал руководителей НАБУ и САП уйти в отставку.

В НАБУ заявили, что по состоянию на данный момент Кривоносу официально не вручали подозрение, а утверждения Кравченко об изъятии НАБУ уголовных производств не соответствуют действительности. В антикоррупционном бюро также отрицали, что НАБУ и САП предлагали кому-то "неприкосновенность".

В то же время президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно уволить Кравченко с должности генерального прокурора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУ САП Семен Кривонос Офис Генпрокурора
Новости
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Аналитика
Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро