В НАБУ отреагировали на подозрение генпрокурора Кравченко
НАБУ и САП назвали ситуацию продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов. В Бюро также опровергли информацию о подозрении Семену Кривоносу и изъятии уголовных производств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о продолжении давления на независимые антикоррупционные органы.
В НАБУ подчеркнули, что нынешняя ситуация является частью более длительной кампании, активная фаза которой началась еще прошлым летом.
Тогда, как отмечают в Бюро, одной из основных целей была попытка передать НАБУ и САП в подчинение Офису Генерального прокурора.
Что заявили о деле Кривоноса
В НАБУ отдельно опровергли информацию о процессуальных действиях в отношении директора ведомства Семена Кривоноса. По состоянию на сейчас ему официально не вручали подозрение.
Также в Бюро заявили, что не изымали уголовные производства, о которых говорится в заявлениях генерального прокурора.
В ведомстве подчеркнули, что информация о таком изъятии не соответствует действительности.
В НАБУ добавили, что их работа не связана с политической борьбой. Бюро и САП заявили о намерении действовать исключительно в рамках законодательства и защищать независимость антикоррупционной системы.
В НАБУ отрицают требование "неприкосновенность"
Отдельно в Бюро заявили, что никогда не добивались каких-либо особых гарантий для своих сотрудников или других лиц.
"Более подробная информация - вскоре", - говорится в заявлении НАБУ.
В ведомстве также отметили, что заявления генерального прокурора, который недавно подал в отставку, на данный момент имеют публичный, а не процессуальный характер.
Операция "Карфаген": детали
Отметим, что 4 сентября НАБУ и САП объявили о спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, ее участники обеспечивали беспрепятственную работу сети мошеннических колл-центров, получая за это взятки, а также легализовывали имущество, приобретенное за незаконно полученные средства.
При этом 6 сентября Кравченко публично заявил, что не был связан с деятельностью группировки. После этого он распорядился отстранить подозреваемого сотрудника Офиса генпрокурора и провести проверку работы профильного департамента.
Уже 8 сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным прокурором, а также руководителями НАБУ и САП. По итогам разговора Кравченко подал заявление об увольнении. Соответствующее представление впоследствии направили в Верховную Раду.
Напоминаем, что 9 сентября стало известно еще о трех кадровых решениях в прокуратуре на фоне расследования НАБУ и САП по делу "Карфаген". С должности первого заместителя генерального прокурора ушла Мария Вдовиченко, а Виктория Дидич и Максим Штомпель были уволены из Черкасской областной прокуратуры.