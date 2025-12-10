Подозреваемому в госизмене детективу НАБУ Гусарову изменили меру пресечения

Детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Виктору Гусарову, которого обвиняют в государственной измене, изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей его поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что прокуратура могла провести консультации со Службой безопасности Украины перед тем, как подать ходатайство об изменении меры пресечения. Ранее прокуратура настаивала на содержании под стражей, как на единственном средстве предотвращения связанных с делом рисков.

Ранее Гусаров находился под стражей, содержание его за решеткой периодически продлевали на судебных заседаниях. Однако 10 декабря суд принял решение по ходатайству прокурора изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Задержание Гусарова: что известно

В Киеве 22 июля 2025 года правоохранительными органами был задержан сотрудник элитного закрытого подразделения "Д-2" НАБУ Виктор Гусаров. Его обвиняли в шпионаже в пользу ФСБ России. Куратором Гусарова был бывший руководитель охраны беглого президента Виктора Януковича - Дмитрий Иванцов.

По данным СБУ, Гусаров был лишь небольшой частью масштабной агентурной сети РФ. Кроме него, в эту сеть входили еще три человека, которых разоблачили ранее. Гусарова завербовали еще в 2012 году, с того момента вплоть до начала войны он был "спящим агентом".

Глава СБУ Василий Малюк в комментарии журналистам сказал, что он еще в 2023 году предупреждал руководство НАБУ о связи Виктора Гусарова с российской агентурой. Однако тогда к нему не прислушались.

Директор НАБУ Семен Кривонос со своей стороны вынужден был заверить журналистов, что НАБУ будет способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова.