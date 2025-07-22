НАБУ о разоблачении "крота": не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру
НАБУ будет способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова, которого подозревают в шпионаже. В то же время эта ситуация не является поводом для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора НАБУ Семена Кривоноса во время брифинга.
Как отметил Кривонос, он планирует подписать письмо с просьбой предоставить доступ к материалу уголовного производства с соответствующими доказательствами против сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. Если же факты против задержанного подтвердятся - НАБУ будет принимать соответствующие решения.
"Мы за самоочищение системы. Но, я еще раз подчеркиваю, это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру", - заявил он и напомнил о том, что предателей ранее также разоблачали и в других правоохранительных органах и среди чиновников.
В частности отметил, что орган будет полностью способствовать расследованию в рамках закона.
Задержание Гусарова
В Киеве был задержан сотрудник элитного закрытого подразделения "Д-2" НАБУ Виктор Гусаров из-за шпионажа в пользу Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Как пояснял Офис генерального прокурора, куратором задержанного был бывший заместитель руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Иванцов.
Гусаров, в свою очередь, подозревается в том, что собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Всего сейчас зафиксировано более 60 эпизодов передачи информации.
Между тем Шевченковский районный суд назначил Гусарову меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.
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