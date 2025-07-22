"Он - консервированный агент": Малюк предупреждал НАБУ о Гусарове еще в 2023 году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк еще в 2023 году предупреждал руководство НАБУ о связях Виктора Гусарова с российской агентурой. Однако тогда к нему не прислушались.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Малюк рассказал во время брифинга.

"Он (Гусаров - ред.) сливал информацию заместителю руководителя охраны Януковича по фамилии Иванцов. Иванцов - это активный участник вражеской резидентуры, которая замыкается вообще на код топа агентуриста Егорова. У нас была раньше такая историческая реализация по генералу СБУ Шайтанову. Вот тот его Егоров, который как раз держал эти агентурные сети", - рассказал Малюк.

По его словам, это все бывшие спецназовцы и один из них Иванцов. Гусаров передавал ему информацию.

Глава СБУ отметил, что эти события касаются 2015-2016 года. В то время Гусаров работал не в НАБУ, а в другом правоохранительном органе. Но уже активно сотрудничал с врагом.

"Иванцов был на территории РФ, Гусаров передавал ему информацию Тот в ответ платил ему деньги и есть подтверждающие все данные. Есть переписка о том, что он понимает, кому он передает информацию и что тот находится на вражеской территории и относится по сути к вражеским спецслужбам", - добавил Малюк.

По его словам, в 2023 году СБУ удалось задокументировать отдельные признаки данного состава преступления.

"И на том этапе, я опять же, будучи искренним и откровенным с руководством НАБУ подтянул их и мы проговорили эту ситуацию. Я объяснил большие риски, что его срочно нужно забирать. Даже если он сейчас не передает, то он в режиме так называемой консервы - это тот, кто работает на врага, но находится на определенной такой выторможенной фазе", - рассказал глава СБУ.

Он добавил, что руководители НАБУ его "внимательно послушали", а потом сами проводили полиграфы и принимали свои определенные меры.

"Все привело к тому, что он уничтожил все вещественные доказательства. Когда с ним начали общаться дальше, он сказал, что этого вообще не было Опять же, я не бросаю камни в сторону руководства НАБУ. Но это определенный признак того, что они не являются профессиональными контрразведчиками и им больше нужно было в той ситуации прислушиваться ко мне, а также к моему заместителю генерала Наумюка, который лично занимался данным вопросом о том, на каком этапе кто-то не передал значение, кто-то возможно пренебрегал", - рассказал Малюк.

Он отметил, что "произошло так, как произошло", но СБУ собрали все эти доказательства и вчера Гусарова задержали.

"Суд сегодня изучив предварительные материалы, также принял решение - 60 суток ареста. И Гусаров сейчас уже находится под стражей", - добавил глава СБУ.