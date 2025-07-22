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СБУ разоблачила "крота" в элитном подразделении НАБУ: суд избрал ему меру пресечения

Вторник 22 июля 2025 13:01
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СБУ разоблачила "крота" в элитном подразделении НАБУ: суд избрал ему меру пресечения Иллюстративное фото: СБУ разоблачила "крота" в элитном подразделении НАБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Киеве был задержан сотрудник элитного закрытого подразделения "Д-2" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который шпионил для Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.

Детали дела

Как пишет Офис генерального прокурора, куратором задержанного работника НАБУ был Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича, который еще в феврале 2014-го помогал последнему перебраться в Россию, а сам остался на территории временно оккупированного Крыма.

"Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины", - добавляет Офис генпрокурора.

Сейчас задокументировано более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом. За каждую "операцию" предатель получал деньги.

Во время обысков у Гусарова изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором. Ему сообщили о подозрении по двум статьям:

  • по ч. 1 ст. 111 - государственная измена;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Заседание суда

Во время заседания Шевченковского районного суда Гусарову была избрана мера пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.

Обыски в НАБУ

Вчера, 21 июля, СБУ и Офис генерального прокурора провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Во время нее был разоблачен один из руководителей межрегиональных управлений детективов органа на ведении бизнеса в Российской Федерации.

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Служба безопасности Украины НАБУ
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