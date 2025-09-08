СБУ раскрыла новые детали дела о "кроте" в НАБУ

Сотрудник Центрального аппарата НАБУ, задержанный в июле и работавший в закрытом подразделении "Д-2", был частью масштабной агентурной сети РФ. Кроме него, в эту сеть входили еще три человека, которых разоблачили ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По данным СБУ, задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", входил в масштабную агентурную сеть России.

Кроме сотрудника НАБУ в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых произошло ранее.

"Все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом", - рассказали в ведомстве.

По материалам дела, деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров.

Он формировал сеть еще с 2009 года во время своих визитов в Украину в рамках межведомственного взаимодействия.

Среди приспешников Егорова был генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого задержали в 2020 году.

Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова - Дмитрия Иванцова.

"Он - бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ. То есть среди его задач - координация подрывной деятельности других агентов РФ в Украине", - уточнили в ведомстве.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника сети - военнослужащего Национальной гвардии, который передавал данные об украинских активистах, военнопленных и последствиях обстрелов.

Последним оказался действующий сотрудник НАБУ, завербованный еще в 2012 году. Ему инкриминируют более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом.

"Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к РФ", - рассказали в СБУ.

По материалам дела, сотруднику НАБУ инкриминируют более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

В частности, "крот" собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых Россия планировала вербовочные мероприятия и специальные информационные операции. Для получения персональной информации о потенциальных "целях" фигурант пользовался закрытыми базами данных правоохранительных органов Украины.

После документирования преступлений СБУ и ОГП задержали чиновника, изъяв телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией с ограниченным доступом).

Суд избрал ему содержание под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

В СБУ обратили внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

Фото: СБУ сообщила новые детали по делу "крота" ФСБ в рядах НАБУ (t.me/SBUkr)