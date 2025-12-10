Підозрюваному в держзраді детективу НАБУ Гусарову змінили запобіжний захід

Детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктору Гусарову, якого звинувачують у державній зраді, змінили запобіжний захід. Замість тримання під вартою його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що прокуратура могла провести консультації зі Службою безпеки України перед тим, як подати клопотання про зміну запобіжного заходу. Раніше прокуратура наполягала на триманні під вартою, як на єдиному засобі запобігання пов'язаним зі справою ризикам.

Раніше Гусаров перебував під вартою, тримання його за ґратами періодично продовжували на судових засіданнях. Проте 10 грудня суд прийняв рішення за клопотанням прокурора змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Затримання Гусарова: що відомо

В Києві 22 липня 2025 року правоохоронними органами було затримано співробітника елітного закритого підрозділу "Д-2" НАБУ Віктора Гусарова. Йому закидали шпигування на користь ФСБ Росії. Куратором Гусарова був колишній керівник охорони президента-втікача Віктора Януковича - Дмитро Іванцов.

За даними СБУ, Гусаров був лише невеликою частиною масштабної агентурної мережі РФ. Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше. Гусарова завербували ще у 2012 році, з того моменту аж до початку війни він був "сплячим агентом".

Голова СБУ Василь Малюк у коментарі журналістам сказав, що він ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки Віктора Гусарова з російською агентурою. Однак тоді до нього не прислухалися.

Директор НАБУ Семен Кривонос зі свого боку змушений був запевнити журналістів, що НАБУ сприятиме розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова.